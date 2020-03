Mujer TenarisTamsa, un ejemplo de éxito y dedicación

Mujer TenarisTamsa.- En una industria que típicamente ha sido considerada “de hombres”, las mujeres se han abierto camino y han triunfado desde distintas aristas gracias al impulso de empresas de clase mundial como TenarisTamsa.

Allí, de entre las muchas mujeres de acero que han demostrado de lo que están hechas, destaca la historia de Karina Torralba Ramos, quien se desempeña dentro de la Fábrica de Tubos 3 como Instrumentista de hornos, siendo un referente de talento y dedicación para todos sus compañeros.

Comenzó hace 8 años como gestora de procedimientos, pero en tan solo tres meses su jefe vio en ella las habilidades necesarias para comenzar a capacitarla como instrumentista. Así fue como se le dio la oportunidad de desarrollarse y, al ver su trabajo, logró que cada vez se le fueran confiando más responsabilidades.

Entre sus tareas se encuentra la inspección de los equipos dentro de la fábrica, además de gestionar los planes de mantenimiento y reparaciones requeridas para el funcionamiento óptimo de la misma.

Además, bajo su mando ha contado en numerosas ocasiones con equipos, en los cuales su liderazgo ha marcado la pauta para llevar a cabo grandes proyectos.

Proyección internacional de su trabajo

Uno de los ejemplos más recientes es su participación en la reparación extraordinaria (REX) en TenarisSiderca, centro industrial de Argentina, donde fue la seleccionada para asistir a supervisar la reconstrucción de la bóveda del horno giratorio.

“Recientemente tuve la oportunidad de ir a la REX de Siderca en Argentina. Se presentó como un reto pero a la vez lo consideré como un halago y reconocimiento al trabajo que he venido haciendo durante varios años y que ahora entiendo están resaltando el nivel que he ido adquiriendo”.

Por otro lado, la instrumentista aseguró que siempre se ha sentido impulsada por su jefe directo, quien fue el que la convocó para la REX de Siderca y quien reconoce su gran trabajo en todo momento con más oportunidades de crecimiento.

El apoyo en casa ha sido clave

Respecto a su participación en el proyecto internacional, detalló que el apoyo recibido en casa fue crucial para lograr este objetivo en específico, así como muchos otros.

“El reto fue desde el momento en que me lo proponen, comenzando por organizarme en casa. Tengo un hijo de tres años y tuve que organizarme con mi esposo y con mi madre.”

Torralba compartió que, tanto su madre como su pareja siempre han tenido claro que ella tiene la inquietud de seguir creciendo y aprendiendo, poniéndose siempre la camiseta. Por ello la impulsan en cada paso y se organizan con ella. Emotivamente, consideró que el apoyo de ambos ha sido clave para que ella haya podido desarrollarse plenamente en el campo laboral.

Proactividad y entusiasmo

Además, se dio antes a la tarea desde casa de investigar todo lo referente a la planta de TenarisSiderca donde asistiría posteriormente a compartir sus muchos años de experiencia y colaborar en la reparación extraordinaria a la que fue convocada.

“Era importante prepararme desde aquí (…), de alguna forma ir adquiriendo la información para llegar ya preparada.”, explicó Karina.

En lo que involucra a su experiencia en el país sudamericano, aseguró que la vivencia le ayudó a poner todo en perspectiva y aprender, además de llevar su conocimiento al proyecto.

“Sí fue un reto porque fue una cultura diferente, pero tuve la oportunidad de conocer a referentes de hornos allá y llegué a la conclusión de que el nivel de exigencia es el mismo, el nivel que tenemos aquí en México es muy bueno.”

Mujer TenarisTamsa

Al ser cuestionada sobre las labores de liderazgo y cómo su género le ha ayudado ha desempeñar papeles titulares en los diversos proyectos, Torralba Ramos enfatizó que todo se trata de la sinergia que como individuos se crea para hacer equipo.

“Siempre he enfatizado mucho que nos vean como individuo, en donde yo como individuo voy a aportar algo a mi equipo de trabajo. Cada quien tiene ciertas habilidades y en conjunto podemos hacer un buen trabajo.”, aseveró.

“Sin embargo, sí, como mujer tenemos ciertas habilidades de liderazgo, de organización, de ver varias actividades a la vez. Estamos muy al tanto de las cosas y eso nos hace muy competitivas en este ambiente”.

Karina aseguró considerarse muy afortunada, porque con cada una de las personas con las que ha convivido, encontró apoyo y consejos; hecho que, de acuerdo a sus palabras, atesora y le permite seguir adelante.

“Una de las cosas que quiero resaltar y que me ha dicho mi madre, mi referente a seguir, es que la forma en la que yo pido las cosas, es la forma en que las voy a recibir. Y por ello, tanto con las personas como en la compañía, por la manera en que yo he pedido las cosas, el apoyo nunca se me ha negado.”

“Sí se puede”

Para finalizar, ha querido dejar un contundente mensaje a todas aquellas mujeres que “aman la máquina” y quieren involucrarse en ella, para que dejen de lado las dudas y se animen a demostrar que pueden con eso y más.

“El “sí se puede” porque, a pesar de que todavía no hay un gran número de mujeres acá en esta industria, creo que tenemos muchos elementos para poder desenvolvernos muy bien. No es fácil, porque realmente no es fácil pero tanto para hombres como para mujeres.”

Al volver la vista atrás en su historia, ha sido capaz de vislumbrar lo imparte que ha sido para ella que la hayan educado en la cultura del esfuerzo, dejándole claro que podría lograr todo lo que se propusiera.

“Para mí ha sido muy reconfortante voltear y recordar todo lo que he vivido, y darme cuenta de que sí podía hacerlo. Pero esto viene desde casa ¿no? en donde me dicen ‘sí vas a poder lograrlo, pero tienes que trabajar arduamente’”.

