Muere mujer en hospital tras haber sido agredida por su propio hijo en una taquería

Existen muchos rituales para darle la bienvenida al Año Nuevo, entre ellos el estrenar ropa interior, la cual, según dicta la tradición, debiera ser color amarillo, si lo que pretendes es atraer a tu vida, salud, dinero o buena suerte, y roja si lo que quieres es encontrar el amor.

Sin embargo, el presidente y fundador del Congreso de Alta Moda de Veracruz (CAMVERMX), Jorge Quintas, aseguró que no es necesario utilizarlos únicamente en ropa interior, también se pueden portar en el resto del outfit o en los accesorios.

“Mucha gente utiliza el color rojo para el amor, el amarillo para el dinero, si por supuesto en la ropa interior, es muy usual usar este tipo de colores, al igual que en los caballeros, así que si es válido, todo es válido, todo lo que sea necesario para generar un tipo de energía y atraer el amor y el dinero”, comentó.

El entrevistado agregó que “por supuesto que sí podemos utilizarlo e incluso en playeras y porque no darle un toque diferente, no me lo pongo en ropa interior, pero si en un accesorio, como un pañuelo amarillo y rojo”.

Además se pueden utilizar otros colores que están en tendencia, como el plata (Según la tradición, el plateado es el color de la paz. Además significa innovación, por lo que si quieres un cambio en tu vida, este es el mejor color para recibir el año).

Dorado (El dorado es el color de la abundancia. Utiliza este color si estás buscando la riqueza y el éxito profesional).

Negro (Aunque puede ser fácilmente asociado al luto y la tristeza, dale una oportunidad, sin embargo, es elegante y significa poder. Además representa a la sexualidad).

Blanco (El color más apacible de todos. Significa purificación y puede ayudarte a dejar atrás todas las malas experiencias para empezar de nuevo. Además, si hablamos de estilo, puede combinarse con absolutamente todos los colores).

Turquesa (El turquesa atrae el dinero y las buenas relaciones de pareja).

