Miles de mujeres marchan contra la violencia de género en Veracruz

Miles de mujeres marchan.- Miles de mujeres de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se sumaron a la marcha del 8M por el Día Internacional de las Mujeres. Los diversos contingentes de feministas avanzaron desde Plaza Dorada hasta la Plaza de los Valores ataviadas con distintivos violetas, en alusión a la lucha que sostienen contra la violencia de género que se vive a lo larcho y ancho del país.

En medio de gritos de guerra como “Ni una más”, “Yo sí te creo”, “Tranquila hermana, aquí esta tu manada” y algunos cánticos, mujeres de todas las edades exigieron un alto a los actos machistas y feminicidios, de los que el año pasado Veracruz fue primer lugar a nivel nacional con 157 casos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Te puede interesar:

Marcha de mujeres: Se unen familiares de desaparecidas y feminicidios

La movilización paralizó por más de dos horas el tráfico en el boulevard Adolfo Ruiz Cortines, ya que los grupos de mujeres se extendieron a través de toda la arteria como nunca antes se había visto en las marchas organizadas por colectivos feministas del puerto de Veracruz.

Familiares de desaparecidas y víctimas de feminicidios, violaciones, abusos y acoso sexual encabezaron la marcha del 8M, acompañadas del colectivo “Las Brujas del Mar”, quien realizó la convocatoria de este movimiento. Siguieron a este primer grupo más mujeres que portaron ropa de color morado y pañuelos verdes, además de pancartas con las que lanzaron frases y consignas como “Veracruz feminicida”, “Calladita no me veo más bonita”, “Yo no me muero a mí me matan”, entre otras.

Miles de mujeres marchan contra la violencia de género

Lo negro de la noche fue que las luminarias del lado camellón del boulevard permanecieron apagadas, sin embargo, las mujeres no dejaron que el ánimo decayera y alumbraron el camino con las linternas de sus teléfonos móviles.

Finalmente, al llegar a la Plaza de los Valores “Las Brujas del Mar” fijaron su postura sobre el 8M y dieron micrófono abierto para mujeres que dieron su testimonio sobre la violencia de género, en los que recordaron nombres como los de Magdalena, Columba, Cielo, Carolina Triana y Elizabeth Ortiz.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.