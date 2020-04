Mesera de marcha feminista busca un segundo trabajo pues la pandemia del coronavirus no le ha podido subsistir económicamente en su empleo primario.

Katia Gómez Rodríguez, la mesera que se hizo viral tras solidarizarse con la marcha feminista del 8 de marzo con el mensaje “Estoy con ustedes” desde la ventana del restaurante para el que trabaja en la ciudad de Xalapa, busca un segundo empleo, debido a que por emergencia sanitaria por coronavirus las ventas disminuyeron sustancialmente y ahora sólo puede laborar los fines de semana.

De acuerdo con la joven de 24 años al inicio de la cuarentena el restaurante le permitió ir a trabajar toda la semana, sólo con un día de descanso, pero conforme avanzaron los días la crisis económica se agudizó debido a la baja afluencia de comensales, por lo que se le solicitó que nuevamente acuda a trabajar sólo sábados y domingos.

“Apenas esta semana me dijeron que ya no podía seguir laborando con ellos de lunes a viernes, ya únicamente regresaba a mi horario normal”, comentó.

Sin embargo, en algunos medios de comunicación y en redes sociales se difundieron fake news en las que se aseguró que la mesera fue despedida, versión que Katia desmintió y que incluso la mantiene preocupada, ya que le puede ocasionar problemas en su actual trabajo.

“Hay bastantes notas fake en las que pusieron que estaba desempleada, que por la crisis me había quedado sin empleo, cuando no es cierto, de mi parte fue solidaridad con el restaurante decidir que estaba de acuerdo en seguirlos apoyando como estaba antes, o sea, no me puedo poner en un plan exigente porque estamos viendo la situación y también hay que comprenderlos a ellos”, expresó.

Katia también es estudiante del décimo semestre ingeniería eléctrica en la Universidad Veracruzana y ayuda a su papá, que es técnico electromecánico, por lo que busca un trabajo afín, aunque tampoco descarta trabajar como mesera de lunes a viernes o encontrar un empleo relacionado con la administración, pues se considera buena para los números.

“Como tengo un hijo y soy madre soltera la preocupación es llevar el sustento a la casa, entonces el trabajar sólo dos días no me da abasto para los gastos, para lo de la escuela, eso me hace buscar ingresos extras”, señaló.

