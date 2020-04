Médicos internos de Veracruz son obligados a reincorporarse al IMSS para estar en el “frente de batalla” contra el coronavirus.

Los Médicos Internos de Pregrado (MIP) sin factores de riesgo para Covid-19 que no se reincorporen a las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante la primera quincena de mayo no recibirán la constancia de terminación de internado médico, por lo que no cuentan con garantías de obtener la liberación de la experiencia educativa.

A través de un comunicado fechado el 29 de abril en la Ciudad de México la Coordinación de Educación en Salud notificó que la constancia de terminación de internado médico se otorgará únicamente a los MIP que no se hayan retirado de la unidad de adscripción durante la contingencia y a aquellos con factores de riesgo.

El documento firmado por Carolina del C. Ortega Franco, titular de la coordinación, señala que a los médicos internos que se reincorporen a las actividades en fechas posteriores al 15 de mayo o antes de la conclusión del ciclo académico se les otorgará constancia “por tiempo efectivo de internado médico”, sin embargo, los aún estudiantes desconocen si dicho oficio será reconocido por las universidades para acreditar la materia.

Asimismo, se especifica que no habrá ampliación del ciclo de internado para los MIP por lo que si no se adhieren nuevamente al servicio en las unidades de salud tendrán que definir su situación con su institución educativa.

Pese a que los MIP sin factores de riesgo para Covid-19 que fueron retirados del IMSS por el período del 7 al 30 de abril se reincorporarán a unidades médicas no destinadas a la atención de pacientes con coronavirus, estos tienen temor de regresar a los nosocomios, debido a que la sintomatología de la nueva cepa de coronavirus es inexacta.

Un médico interno entrevistado por EL DICTAMEN, quien pidió el resguardo de su identidad, explicó que al estar en las unidades médicas probablemente tengan contacto físico con pacientes asintomáticos o personas con signos que se presentan con menor frecuencia, como diarrea, que llegarán a las áreas de urgencias sin saber que están enfermos.

Médicos internos de Veracruz ayudan a contrarrestar el coronavirus

Además, la preocupación se extiende hacia el área académica, ya que prácticamente el comunicado obliga a los MIP a regresar a sus actividades, ya que de no hacerlo no tienen la certeza de que la constancia “por tiempo efectivo de internado médico” tenga repercusiones negativas en su formación profesional.

“Si no nos van a emitir liberación del internado no sé si vaya a repercutir en las plazas que se den para el servicio social”, expresó el interrogado.

Los médicos internos que no vuelvan a las unidades médicas del IMSS tampoco tendrán acceso al pago de la beca correspondiente. Esta podría reactivarse a partir de su reincorporación, pero en ningún caso aplicarán pagos retroactivos.

