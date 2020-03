Marchan estudiantes de Boca del Río.-Contra los feminicidios un grupo de estudiantes de diferentes escuelas públicas y privadas, marcharon por calles del municipio de Boca del Río, para exigir un alto a la violencia contra la mujer.

Con pancartas en las manos, las jóvenes expresaron su hartazgo porque el gobierno no haga nada, para detener los feminicidios en México, ante un sistema de justicia que no es efectivo y que solo está revictimizando a la mujer.

Las jóvenes universitarias demandaron su derecho de sentirse seguras en la calle y regresar vivas a sus casas, dijo la estudiante de derecho de la UCC, Citlalli Huerta Murga.

“Esta marcha era para la mujer, para hacerle un llamado a las instituciones grandes, como la UCC, UVM, IT BOCA, que albergan una gran cantidad de mujeres, que simplemente al no saber quién hizo esta convocatoria no dieron su respaldo, fue más por seguridad de nosotras, no habrá represalias, de hecho los maestros nos dijeron que si queríamos participar, lo hiciéramos”, comentó.

Por ello, fue pequeño el grupo de jóvenes que acudieron a la convocatoria, para condenar que todos los días haya mujeres asesinadas de manera denigrante, humillante y con saña.

“Somos jóvenes y estamos hartas. Somos la generación del mañana, estamos hartas de que el gobierno no haga nada y de tener un sistema de justicia que no está siendo efectivo y que está revictimizando a la mujer y que encima de ello, nos llaman locas y de las peores bajezas por el simple hecho de ser mujer”, comentó.

Durante la marcha las participantes lanzaron consignas y cantos exigiendo un cese a la violencia machista y justicia para las víctimas de feminicidios.

A la protesta llegaron alumnas de la Universidad Cristóbal Colón, del Valle de México, Unimex y de la Universidad Veracruzana, quienes marcharon de manera pacífica de la avenida Juan Pablo ll hasta llegar al bulevar Manuel Ávila Camacho.

