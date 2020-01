Le roban 76 mil pesos y acusa a cajeras de banco de cómplices de los ladrones, el agraviado captó su reclamo en un video subido a sus redes sociales.

Respondiendo al nombre de Daniel S.C., el asaltado asegura que había retirado de su cuenta casi 80 mil pesos, en compañía de su esposa e hijo.

Le roban 76 mil pesos

Pero, justo saliendo del banco Santander, ubicado en la Plaza Las Palmas, en la avenida Urano de Boca del Río, fue despojado de dicha cantidad con lujo de violencia.

Inmediatamente, el agraviado tomó su celular para regresar al recinto y encarar a las cajeras, acusándolas de haber dado sus datos a los ladrones.

Al parecer, el hombre se dirigía al Infonavit Las Vegas en un taxi, cuando fue detenido por estos sujetos y amenazado con armas de fuego.

Con la pistola, lo golpearon a él, amedrantaron a su familia y después de lograr su cometido, huyeron con los 76 mil pesos.

Acusa a cajeras de banco

Ante la ola de robos y asaltos violentos a clientes de bancos en los últimos días, Daniel hizo público su malestar y con rabia exhibió la situación.

“Cuando llegué a caja le pedí a la cajera me diera billetes de 500, cuando le pedí me diera billetes de 500 ella me dijo que no tenía.

“Sí que tenía una paca de 500, me dijo que la esperara 5 minutos porque haría un depósito y le dije que me diera los de 200 porque traía prisa”, redactó el agraviado.

Cajeras cómplices de ladrones

Asimismo, Daniel aseguró que comenzó a sospechar cuando la cajera tardó de más en darle el dinero.

Además de que la observó platicar en voz baja con una compañera.

El asaltado pidió el auxilio de las autoridades tras encarar a las empleadas de Santander, argumentando que ni ellas ni el gerente proporcionaron información alguna.

