La Riviera Veracruzana: Carretera de la muerte para especies del manglar

La Riviera Veracruzana.-En la carretera de la Riviera Veracruzana el exceso de velocidad de los automovilistas es un boleto de muerte para las especies que cruzan de la zona de los manglares hacia nuevos territorios debido al desplazamiento que desde hace años comenzaron a sufrir debido a la invasión de su hábitat por diversos fraccionamientos de la zona. En plena emergencia sanitaria por el coronavirus alrededor de 10 animales fueron encontrados muertos sobre la vía.

De acuerdo con el Comité de Vigilancia Ambiental Veracruz – Earth Mission, se trata de ejemplares de diversas especies, como la iguana verde, serpientes como la boa constrictor y la cascabel, osos hormigueros y coyotes.

Pese a la emergencia sanitaria por Covid-19 y las recomendaciones del gobierno federal de quedarse en casa, los conductores continúan circulando a exceso de velocidad por la carretera de la Riviera Veracruzana, vía obligada para trasladarse de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río hacia la localidad de Antón Lizardo.

“Parece ser que no hay ese entendimiento de quedarnos en casa y mucha gente se desplaza todavía a gran velocidad en una carretera amplia y resulta fatal para la mayoría de las especies que tratan de cruzar”, comentó Jair Texon Zanata, miembro de Earth Mission.

El manglar comienza en el desemboque del Río Jamapa y conecta hasta las lagunas de Mandinga. Ahí se pueden encontrar aproximadamente 250 especies de aves, en su mayoría migratorias, y mamíferos como el oso hormiguero, el coyote, el mapache y el coatí, además de diversos reptiles, entre iguanas, serpientes y lagartijas.

La mayoría de estos animales se encuentran en peligros de extinción y se encuentran protegidos por la Norma Oficial 059 – Semarnat 2010, que tiene por objeto identificar las poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la república mexicana.

El oso hormiguero es una de las especies en riesgo, ya que al no haber árboles altos para desplazarse lo tiene que hacer de manera terrestre, sin embargo, su lentitud lo expone al exceso de velocidad.

En época de desove, el cangrejo azul es una de las especies que más peligro corren al cruzar la carretera para depositar sus huevos en el mar. Este animal vive y se alimenta en el manglar, sin embargo, la hembra migra para realizar esta acción.

Las quejas de usuarios en redes sociales son múltiples, ya que la contingencia contra el coronavirus no dio un respiro a las especies del manglar, ya que la población no acató la recomendación de quedarse en casa y sigue transitando por una carretera que no cumple con las condiciones adecuadas para la protección de las especies de la zona.

“Esa carretera es de muerte, sólo pusieron topes que no hacen nada para detener el flujo excesivo de tránsito a velocidades increíblemente altas, de 100 a 150 kilómetros por hora, lo he constatado. Es ridículo ver cómo utilizan el carril izquierdo para correr como bólidos”, expresó Araceli Domort.

