La brecha digital: Un reto para los mexicanos en tiempos de coronavirus

La brecha digital: Un reto para los mexicanos.-Trabajar desde casa, tomar clases en línea o mantenerse informados son retos a los que millones de mexicanos deben enfrentarse en plena emergencia sanitaria de Covid-19 debido a la brecha digital que limita el acceso a internet, la disponibilidad de una computadora o dispositivo móvil, e inclusive la tenencia de un televisor.

El coronavirus acentuó la necesidad de cerrar la brecha digital, pues en las últimas semanas aumentó el uso de tecnologías para realizar diversas actividades, sin embargo, la creciente dependencia de plataformas digitales evidenció la división entre los que tienen acceso a ellas y los que no.

La carencia digital fue una realidad que golpeó abruptamente a la población que a partir de la confirmación del primer caso de coronavirus en México tuvo que quedarse en casa para no exponerse a un contagio. Los más afectados fueron los empleados que ahora realizan home office y los más de 37 millones de estudiantes que deben tomar clases a través de videoconferencias u otras plataformas educativas.

Hacerlo no es sencillo, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 34 millones de mexicanos no tienen acceso a internet.

La encuesta también revela que 19 millones 881 mil 282 hogares no cuentan con una computadora debido a factores como la falta de recursos económicos, porque no les interesa o no saben usarla, o porque las personas utilizan un smartphone u otro dispositivo para conectarse a internet.

Por si fuera poco, 28 millones 604 mil 517 mexicanos no disponen de telefonía celular, principalmente por falta de recursos y porque su localidad no cuenta con infraestructura o cobertura de la red.

Te puede interesar:

Coronavirus: alertan sobre fraudes por internet durante cuarentena

Maestra entrega tareas de casa en casa para alumnos que no cuentan con Internet

Estos números evidencian la dificultad que enfrentan millones de mexicanos para realizar sus actividades. Los trabajadores padecen también por la mala conexión del internet o la saturación de los usuarios en la red, motivos que les impiden cumplir con su tarea laboral en tiempo y forma.

La pandemia de coronavirus también puso en jaque al sistema educativo, ya que las clases a distancia no resultaron lo esperado para muchos docentes, incapaces de crear una experiencia de aprendizaje digital, debido a que las escuelas normales no los prepararon para esta situación.

El acceso a las tecnologías es aún más difícil en las zonas rurales, pues muchos de los proveedores de internet no cuentan con señal en la mayor parte de las comunidades del país, por lo que la comunicación entre maestros y alumnos es imposible.

La brecha digital: Un reto para los mexicanos en tiempos de coronavirus

Lo anterior obligó a un cuantioso grupo de docentes a tener que trasladarse periódicamente a las comunidades donde trabajan para dejar tareas a los estudiantes, pese a que hacerlo significó una exposición al coronavirus, que volverán que tener a enfrentar a partir de este lunes 20 de abril, marcado oficialmente como el regreso a clases por parte de la Secretaría de Educación Pública.

El coronavirus marca un antes y un después en el uso de la tecnología en México y otros países, y la necesidad de terminar al cien por ciento con la brecha digital para la realización de tareas básicas y sobre todo, para que la población pueda tener a acceso a información a través de internet.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.