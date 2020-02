Karla Grijalva: Mujer por derecho.- Siempre quiso ser mujer. Lo supo desde muy pequeña.

Una amiga de su madre vaticinó casi a modo de apuesta: “Paty, tu hijo va a ser chotito”, la predicción se cumplió. Pero Karla fue más allá, no quiso ser como los demás, desde muy corta edad deseó convertirse en lo que la naturaleza le negó desde un principio.

Con tan sólo seis años la femineidad ya era parte de ella, desde muy niña reconoció que pasar de ser hombre a mujer era su destino.

Le gustaban ya los niños y jugaba con muñecas. Bibi Gaytán y sus pantalones cortos en los 90’s fueron influencia, los utilizaba de igual forma e incluso los alzaba más.

Las plumas, las zapatillas, el maquillaje y descubrir el mundo del trasvestismo al paso del tiempo fue un impacto. Karla deseó más que nunca ser mujer. Su forma de ser, el movimiento al bailar, utilizar los tacones de su prima, la delataban.

Apoyo incondicional

Lo que se ve no se juzga, dijo Juan Gabriel. Para su familia eran evidentes sus preferencias sexuales, por lo que confesar que era gay resultó más sencillo de lo que esperaba.

A diferencia de otras personas que deciden revelar su verdad, Karla sólo recibió amor de sus seres queridos.

“Fíjate que no (tuve temor), yo soy hija única, esa fue mi gran ventaja, siempre he tenido mucho amor de mi familia, a mí me criaron mis abuelos, porque mi mamá trabajaba, entonces como mucho amor de parte de mi familia y yo siempre he sido una persona muy tranquila, o sea, no era mucho de fiestas, era así como que, ay, mis amiguitas, mis amiguitos, la escuela, todo ese rollo, realmente nunca sufrí de bullying, nunca sufrí alguna discriminación”, comentó.

Aceptación

Pese a que su abuelo estudió en la Universidad Autónoma de Chapingo, la cual anteriormente tenía un régimen militarizado, por lo que pasó internado gran parte de su vida, en su hogar nunca hubo un ambiente machista ni homofóbico.

“Lo único que no quiero es verte en una calle borracha y drogada”, fue la respuesta que le dio cuando supo de sus intenciones por convertirse en una mujer transexual.

Su abuela, en cambio, no la rechazó, pero sí tuvo miedo, temor a que rechazaron a su nieta, a que la discriminaron.

No obstante, con el tiempo asimiló la realidad, ahora era ella quien la consentía y le compraba pelucas y otras cosas de mujer.

Transformación

Su transformación empieza a definirse a los 17 años, sin embargo, Karla empezó a consumir hormonas desde que estudió la secundaria, pues ahorraba del dinero que sus abuelos le daban para la escuela.

El proceso continuó con diversas operaciones, empezó por el busto, un sueño anhelado, pero vinieron más.

“Tengo rinoplastia cuatro veces, tengo pómulos, labios, me rasparon la manzana, tres veces el busto, lipos, abdomen, espalda, glúteos y otra cosita”, explicó.

Karla Grijalva: Mujer por derecho

Hoy es una mujer reconocida ante la ley tras ganar un amparo federal en un estado como Veracruz, donde los paradigmas y tabúes en un estado como Veracruz, sin materia legislativa en derechos civiles para la comunidad LGBT, dividida por factores como la lucha de egos, el protagonismo y diversas banalidades que Karla reconoce como barreras para lograr un hecho histórico en la entidad.

“Karla Grijalva es una mujer empoderada, una mujer que lucha por sus sueños, una mujer que donde pone el ojo pone la bala, es una mujer humanitaria, una mujer de carácter, pero muy noble a la vez, una mujer que también ha sufrido y ha llorado, porque no todo en la vida es felicidad, pero más que todo soy una mujer guerrera, eso es lo que soy”, finalizó.

