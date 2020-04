Juguetería Bravo’s en Veracruz mantendrá servicio por redes sociales, establecimiento que por más de 60 años alimentó la ilusión de los niños.

Pese al cierre de la Plaza Mocambo, su ubicación actual, la magia no se acabó. Ahora sus dueños venden sus juguetes con ayuda de las redes sociales, en las que el amor y la solidaridad de los jarochos se volcó de forma inmediata.

Tras el cierre de la plaza la preocupación y la tristeza embargaron a José Antonio Bravo, propietario de la juguetería, que es el sustento de su familia.

Mantendrá servicio por redes sociales tras iniciativa de su familia

Hasta esta semana se rehusaba a recurrir a la tecnología y a las ventas en línea, sin embargo, sus hijas crearon una cuenta en Instagram para vender los juguetes y muñecos que encantan a los niños.

“A mis hermanas y a mí se nos ocurrió crear el Instagram, subir los productos ahí y empezar a vender en línea, es una de las muchas formas que restaurantes y otros negocios están utilizando.

“La verdad yo creo que la gente está respondiendo de una forma muy bonita”, comentó Paola Bravo.

La cuenta de la Juguetería Bravo’s fue creada el miércoles por la tarde y en menos de 24 horas logró tener más de dos mil 500 seguidores.

En el establecimiento los cinco integrantes de la familia Bravo y dos amigos de Paola se encargan de tomar fotografías a los juguetes y enviarlas a las personas a través de sus teléfonos móviles.

Te puede interesar:

En aras de aminorar la crisis por los próximos 30 días, tiempo en que permanecerá cerrada la Plaza Mocambo, los Bravo envíos a domicilio dentro de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, pero también a diversas partes del estado y de la república mexicana.

Tras hacer una publicación en su cuenta personal de Twitter para pedir apoyo, Paola Bravo recibió varios mensajes de veracruzanos que recuerdan con cariño a su padre José Antonio y a la juguetería, donde adquirieron figuras de diversos personajes, como los Caballeros del Zodíaco, Mario Bros, Gokú y muchos más.

Juguetería Bravo’s en Veracruz cierra por el coronavirus

“Hay muchos tuits que me han enviado, muy padres, no he tenido tiempo de leerlos todos porque estamos enviando los paquetes, pero muchos cuentan sus anécdotas de cómo llegaron a la juguetería cuando eran chicos, que se compraron ahí el Nintendo, que su primer Game Boy, que la barbie, están muy bonitas todas las historias que nos están mandando”, relató.

La vox populi coincide en que la Juguetería Bravo’s es toda una tradición de Veracruz, una empresa familiar conformada por tres hermanos que luego decidieron separarse para poner cada uno su sucursal.

Hace 60 años que se fundó la primera sucursal en el centro de Veracruz y que en un principio fue Bicicletas Bravo.

Hoy cada hermano tiene su propio negocio, uno en Plaza Américas, otro frente al Mercado Hidalgo y José Antonio en la Plaza Mocambo, ya con 38 años de servicio a los jarochos.

El cierre de Jugueterías Bravo’s no es definitivo. Sus dueños regresarán a la Plaza Mocambo cuando la contingencia acabe.

El coronavirus no pudo detener el ingenio de la familia ni el amor y la ayuda de los veracruzanos… Los juguetes volverán a las vitrinas cuando todo pase.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.