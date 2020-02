Invitan a celebrar primer viernes de marzo en Catemaco

El próximo jueves 5 de marzo, dará inicio la celebración del 50 aniversario del primer viernes de marzo en el municipio de Catemaco, donde se realizará la tradicional misa negra, a partir de las 10:00 de la noche, para concluir entre la una y dos de la madrugada.

En rueda de prensa, Enrique Marthé Bertón alias “El Ahijado” o también conocido popularmente como el “Brujo Mayor” de Catemaco, dijo que la tradicional misa negra de este 2020, tendrá algunas modificaciones, donde se analiza el no sacrificio de animales.

“Nosotros solamente sacrificamos a un animal, durante el primer viernes de marzo, y al otro día no los comemos, porque es una ofrenda y la compartimos con la entidades, este año tenemos esa controversia, todavía no lo decidimos totalmente, porque no queremos meternos en problemas, normalmente es un chivo negro o blanco, porque no quiero tener problemas con la ley, en este caso estamos viendo si nos dan un permiso, por ser cuestiones culturales, que no se pueden romper”, comentó.

En caso de tener la autorización de alguna autoridad, se procederá al sacrificio de un animal, de lo contrario no se hará.

Destacó que dentro de las invocaciones a algunos entes, siempre se pide algo específico, salud, riqueza, estabilidad personal, y en esta ocasión se pedirá que mejore la cuestión económica.

Explicó que enfrenta dos querellas por el sacrificio de animales, dentro de la realización de la misa negra. El evento tendrá como sede la colonia El Paraíso 2, ubicada a ocho minutos del centro del municipio.

El entrevistado dijo que se realizarán varios rituales para honrar a la madre tierra, agua, aire y fuego, a quien se le pedirá permiso para lograr una comunión con la naturaleza.

En total se realizarán doce misas negras, por diferentes grupos en el municipio de Catemaco.

Destacó que este evento genera una importante derrama económica al municipio de Catemaco, donde existen 680 habitaciones de hotel, donde generalmente se registra un lleno total.

Resaltó que los tramos carreteros hacia Catemaco, ya están transitables en un 60 por ciento, luego del manteamiento que han recibido la carpeta asfáltica.

Concluyó que esperan recibir alrededor de 50 curanderos y mil personas que acuden únicamente de espectadores.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.