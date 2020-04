Intento de robo en primaria de la Benito Juárez denunciaron maestros y madres de familia de la escuela Juan Zilli, ubicada en Boca del Río.

Estos señalaron los daños que sujetos dejaron en sus instalaciones a donde pretendían entrar para robar, a pesar de que no pudieron llevarse nada, si dejaron daños por más de 5 mil pesos en reparaciones, además de que temen se repita la situación.

Los hechos del robo fueron denunciados a las autoridades, indicando que los sujetos ingresaron por la zona de la biblioteca y dejaron daños, según explicó Dulce Patricia Morales Ramírez, quien es directora del turno matutino de este plantel.

“Son puertas de aluminio, la protección no lograron forzarla lo suficiente; no se pudieron meter, pero nos dañan y no tenemos duda de que lo vuelvan a intentar (…) no es una escuela grande se va poco a poco y se está equipando”.

Además se detalló que dejaron daños por un monto aproximado de cinco mil pesos, ya que rompieron la puerta de aluminio e intentaron tirar la protección de herrería, pero no lo lograron.

Sin embargo, la directora destacó que temen que los ladrones regresen e intenten saquear nuevamente el plantel educativo, mismo que refirió ya ha sido robado en años anteriores, situaciones que aseguró ya fueron denunciadas ante las autoridades.

Explicó que aunque ya habían reforzado puertas y candados justamente para evitar los robos, esto no ha inhibido a los ladrones de delinquir, dando de igual manera conocimiento a las autoridades educativas, en donde les indicaron que por lo menos este es el segundo caso de robo.

Por ello, exhortó a los elementos del orden a mantener patrullaje permanente en planteles escolares durante esta temporada de cuarentena, pues admitió que la situación financiera de por sí es complicada para las escuelas y esto empeora con los robos.

