Iglesia llama a orar y guardar la calma ante COVID-19 ante la posibilidad de que la emergencia sanitaria, se logre extender hasta dos meses más.

Víctor Manuel Díaz Mendoza, vocero de la Diócesis de Veracruz, pidió a la ciudadanía a no desesperarse al estar en su casa y atender las recomendaciones de prevención contra el coronavirus, que están girando las autoridades de salud.

“Sobre todo volver a la calma, no hay que desesperarse, ciertamente nos entra la ansiedad al estar encerrados, la no comunicación, sobre todo las personas mayores que tengan tranquilidad, que no se desesperen.

Explicó que una manera de aprender a manejar el aislamiento, es adoptando una actividad, como volver a acomodar el ropero o closet, trastes, con la finalidad de explotar al máximo el valor de la comunicación en casa.

Debe de haber mucha paciencia, comprensión, la fe nos ayudará mucho, la confianza en Dios, salir de mí para ir al encuentro del otro y ver en el otro a Jesús.

“Voy a sonreírle porque es Jesús, voy a barrer y limpiar esta parte, porque por ahí va a pasar Jesús, a lo mejor voy a preparar la comida, porque es a Jesús a quién voy a alimentar, es la fe la que nos ayudará a relajarnos, hay que confiar en Dios, obviamente a través de la oración”, comentó.

Detalló que la humanidad hoy en día no sabe estar sola, por ello existen muchos problemas de ansiedad y depresión.

Por eso tienen la computadora o el celular, donde interactúan con otras personas.

Destacó que es bueno estar solos un tiempo, encerrarse para encontrarnos con nosotros mismos, pues nunca la soledad, será algo malo para el ser humano que está bien con sí mismo y con Dios.

