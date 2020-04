Hospital regional expone a niños con cáncer a Covid-19. Los pacientes ingresan a su internamiento por medio del HAEV, donde actualmente se atienden casos de coronavirus.

Madres de niños con cáncer denunciaron que el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) expone a sus hijos un contagio de coronavirus, ya que la directiva canceló los ingresos a internamientos a través de la Torre Pediátrica, que ahora se realizan por medio del nosocomio, donde actualmente se atienden casos de Covid-19.

De acuerdo con Cora de Jesús Rodríguez, representante de las madres de pacientes con cáncer infantil, hasta hace unos días las admisiones de los niños se hacían en el primer piso de la Torre Pediátrica, donde eran recibidos para ser trasladados hasta la quinta planta, que corresponde al área oncológica de internamiento.

Sin embargo, en pleno desarrollo de la emergencia sanitaria por Covid-19 el proceso fue cambiado. Ahora los pacientes oncológicos acceden a su internamiento por medio del HAEV, desde donde son trasladados al quinto piso del Hospital Infantil a través de un túnel que conecta a ambos nosocomios.

Al ser movilizados por dicho túnel los niños tienen que pasar por las áreas de terapia intensiva y de enfermedades respiratorias del HAEV, por lo que las madres se mostraron preocupadas de que sus hijos puedan contraer coronavirus, ya que al padecer cáncer su sistema inmunológico se encuentra comprometido.

“Nos piden que usemos cubrebocas, nos dieron unas micas para que los niños no se contaminen ¿pero de qué sirve todo esto si están mandando a que los niños sean internados por un área donde están todas las personas que tienen problemas respiratorios a sabiendas de que el Covid-19 está muy fuerte? Nosotros estamos muy conscientes de que si a nuestros hijos les da una enfermedad como esta no van a lograr salir adelante”, comentó.

ATIENDEN A PACIENTES DE INFECCIONES RESPIRATORIAS EN LA TORRE PEDIÁTRICA

Las madres también dieron a conocer que los pacientes que tienen infecciones respiratorias son llevados del HAEV a la Torre Pediátrica para realizarles tomografías y estudios como rayos x, lo que aumenta en mayores proporciones la posibilidad de que los niños de cualquier especialidad puedan ser contagiados.

Hospital regional no aceptará campana oncológica

Otro de los factores que provocó la molestia de las familias de los niños con cáncer es que, a causa de la remodelación de los quirófanos en el hospital regional pacientes adultos fueron operados en el nosocomio infantil, pese a que precisamente el último se construyó para separar a los niños.

De esto tuvo conocimiento el director del HAEV, Sócrates Gutiérrez Castro, sin embargo, al ser cuestionado por Cora Rodríguez sobre la situación el funcionario argumentó que ambos hospitales son lo mismo.

“En el Hospital Infantil hasta el momento no hay un solo niño enfermo de coronavirus y no queremos, por eso es la preocupación tan grande que tenemos, porque al final del día los niños con cáncer y, no sólo ellos, sino de neutro, de cardiología, también están expuestos. Que nos vayan a contaminar un área donde nosotros estamos haciendo internamiento yo creo que no es justo” expresó.

