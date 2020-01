Grave desabasto de medicamentos para mujeres con cáncer en Veracruz

Continua siendo grave el desabasto de medicamentos para combatir el cáncer de mama, en los hospitales públicos del estado de Veracruz, dijo Roxana Guízar Rodríguez, presidenta de la asociación Mujeres Apoyando Mujeres (MAM).

“Ahorita nos está llegando mucha gente que no tiene los recursos para comprar medicamentos y el cáncer no espera, todo el día nos llegan casos, nos llegan tres a cuatro mujeres diario que quieren medicamento o que traen un cáncer en face terminal, en todos los hospitales que son públicos, el desabasto está en todos lados”, comentó.

Destacó que la mayoría de las mujeres que solicitan medicamentos para el cáncer de mama, provienen de municipios como Coatzacoalcos y Minatitlán.

“Pues se echan la bolita, que si el presidente, que el laboratorio, yo lo que sí sé es que no han pagado, tiene más de un mes que no recibe su medicamento, está en el hospital naval, por eso no ha recibido su quimioterapia, se está muriendo mucha gente porque el cancer no espera”, comentó.

La entrevistada dijo que MAM, no proporciona medicamentos, solo es un centro de diagnóstico, pero cada vez son más las mujeres que acuden a pedir ayuda, para poder adquirir su medicamento, que es muy caro en las farmacias.

Destacó que los parches transdérmicos de buprenorfina, que son utilizados para aliviar el dolor de cáncer, mientras no puedes recibir otro tratamiento o medicamento, tiene un costo de 2 mil 700 pesos y la caja solo contiene cuatro piezas.

Dicha situación lo padecen las personas que están registradas en todos los hospitales públicos, porque han recibido a pacientes del IMSS, ISSSTE, HRAEV y el Naval.

Concluyó que todas las mujeres que son diagnosticas con cáncer de mama, son canalizadas a la Fundación del Cáncer de Mama (FUCAM), sin embargo el requisito es que no cuenten con ninguna seguridad social.

En la actualidad, la asociación Mujeres Apoyando Mujeres (MAM), está atendiendo a 72 mujeres con cáncer de mama.

