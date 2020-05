Gobernador anuncia el cierre parcial del centro del puerto de Veracruz

Mensaje medidas sanitarias

Mensaje importante para reforzar las medidas sanitarias y reducir la movilidad durante este fin de semana para diminuir la velocidad de contagio por Covid-19.Cuidémonos entre todos, #QuédateEnCasa y Aplanemos la curva ¡Ahora!

Posted by Cuitláhuac García Jiménez on Thursday, May 7, 2020