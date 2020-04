Foro virtual para prevenir violencia de género por confinamiento. El programa busca generar acuerdos al interior de los hogares veracruzanos.

Ante la situación extraordinaria que se vive en el seno familiar por la cuarentena indicada ante la pandemia del coronavirus, es necesario difundir y promover un reparto equitativo de las tareas del hogar y las de cuidados de quienes integran la familia.

Para no generar cargas desproporcionadas de trabajo durante esta etapa; así como generar acuerdos entre quienes se encuentran confinados en el mismo espacio para redefinir los términos en que se desarrollará la convivencia en el hogar.

Lo anterior se estableció en el foro virtual “No estás Sola” convocado por el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos de la LXV Legislatura del Estado, que encabeza Mónica Mendoza Madrigal, ante el hecho del notable incremento de los casos de violencia doméstica por el confinamiento.

Foro virtual para prevenir violencia

Al considerar que la violencia de género no está en cuarentena, el foro virtual propuso rutas para la acción ante el incremento de casos de violencia contra las mujeres y niñas en esta emergencia del Covid 19.

En el foro virtual intervinieron además Yadira Hidalgo González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa; Belem Palmeros Exsome, activista feminista y defensora de los derechos humanos, así como Ana María Fonseca Cortés, abogada feminista, quienes durante dos horas y media interactuaron con más de 60 participantes que se sumaron a este espacio que tuvo lugar a través de la plataforma de internet Zoom, respetando las recomendaciones de sana distancia propias de la emergencia sanitaria actual.

Se destacó allí que la situación generada en el hogar por el coronavirus requiere un nuevo enfoque que permita tener una convivencia familiar, emocional y afectiva más armónica.

Coincidieron en que no todas las familias están pudiendo apegarse a la medida de no salir de casa, por lo que es un privilegio poder resguardarse durante la cuarentena convocada por las autoridades, reconociendo que la propia estructura material de las viviendas dificulta la convivencia prolongada dentro de ellas, más aún, cuando deben hacerlo en ocasiones familias numerosas.

Aunque se subrayó que la violencia de género ya era un fenómeno de atención prioritaria, no se vio venir el hecho de que fuera a saltar como efecto colateral ante la pandemia, por lo que en este momento las herramientas desarrolladas previamente para intervenir y atender en casos de violencia resultan insuficientes, lo cual exige ir resolviendo esta problemática con nuevos mecanismos para los cuales la vinculación interinstitucional resulta indispensable, y también las redes de apoyo solidarias articuladas desde la sociedad civil.

Realizarán foros para el cuidado del Medio Ambiente

Para ello, se destacó que el Instituto Veracruzano de las Mujeres, los Institutos municipales de las mujeres, las fiscalías especializadas y el Centro de Justicia para las Mujeres se encuentran funcionando, por lo que reiteraron la importancia de difundir el uso de las herramientas como la aplicación digital Mujer Alerta, la línea 075, el número 8009068537 del IVM, el 911 para emergencias, el 2281350220 del Centro de Justicia para las Mujeres, o bien, el 8000002018 que es la línea violeta del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa.

En la revisión del funcionamiento de cada instancia encargada de atender situaciones de violencia, las participantes señalaron que aun cuando los juzgados familiares sí están trabajando con personal de guardia, en aquellos casos en los que el Ministerio Público otorga medidas de protección a las víctimas para prohibirle a los agresores acercarse, o bien ordenan la necesidad de poner en resguardo a niñas, niños y adolescentes, hay dificultades porque ello no está funcionando con normalidad en estos momentos, por lo que se señaló que es indispensable que el Poder Judicial prevea la manera de atender esta demanda, que -como se señaló- fue detonada a partir del confinamiento.

También se hizo un llamado a todas las asociaciones, redes, colectivas de mujeres y de defensoras de derechos humanos así como a la ciudadanía en general para asumir la responsabilidad social y ciudadana ante esta problemática, informándose de los recursos institucionales existentes para dar auxilio a las mujeres en situación de violencia y poder canalizarlas adecuadamente.

Foro virtual ayudará a los veracruzanos a tomar acuerdos

Dentro de las sugerencias aportadas por las participantes está el nombrar en forma concreta las violencias específicas a que están expuestas las mujeres, para que puedan identificarlas con mayor claridad y sean conscientes de que están en una situación de riesgo y de ser posible, puedan romper el círculo que las expone como víctimas.

También se mencionó la posibilidad de que existan claves de alerta, para que las mujeres en situaciones de vulnerabilidad no eviten denunciar o pedir ayuda, para no hacerlo obvio ante sus agresores. Se planteó igualmente la necesidad de que en las atenciones que se brinden de parte de todas las autoridades para recibir denuncias u orientaciones, se considere la situación particular de las mujeres con discapacidad y de las mujeres indígenas.

Adicionalmente se sugirió que se promueva entre la ciudadanía que es posible solicitar rondines cuando se escuchan gritos o golpes, para que la policía inhiba actos de violencia mayores y se propuso que todas las autoridades utilicen el perifoneo y la radio para difundir mensajes preventivos de la violencia, dado que la mayor parte de la ciudadanía no está en posibilidad de acceso de los recursos digitales.

En este foro virtual se sumaron funcionarias públicas de diversas dependencias y ámbitos tanto estatal como municipales, académicas e integrantes de la sociedad civil, quienes lo calificaron como una valiosa herramienta para la difusión de acciones concretas que permitan atender el preocupante incremento de la violencia doméstica, ante la recomendación de la Emergencia Sanitaria de No salir de casa.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.