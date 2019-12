Fachada resulta afectada por Frente Frío 23

La fachada de una plaza comercial ubicada a un costado del distribuidor vial de Los Voladores, sufrió afectaciones debido a las fuertes rachas del norte provocadas por el frente frío número 23, la calle fue cerrado tanto a la vialidad de automóviles como el paso de personas para evitar algún accidente, desde la noche de este martes y así permanecerá durante este miércoles.

Las afectaciones se dieron desde la noche de este martes, cuando la fuerza del aire provocó los daños en esta plaza ubicada en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, quedando cerrada la circulación, debido a la caída de parte del plafón y tablaroca, además de algunas letras de los anuncios provocadas por la fuerza del viento.

No se reportaron daños a vehículos o a personas, de igual forma se acordonó la banqueta para evitar que las personas pasarán caminando por esta área y evitar algún percance, elementos de Protección Civil tomaron conocimiento de estos hechos al igual que agentes de Tránsito y Vialidad municipal de Boca del Río, así como personal de la plaza desviando e informando a gente.

Debido a que las rachas del norte siguen sintiéndose todavía con bastante fuerza los trabajos para realizar las reparaciones de la fachada no inician y se espera que estas labores se realicen luego del paso del frente frío para no poner en riesgo a los trabajadores que lleven a cabo las reparaciones, de forma el operativo y el cierre de la calle permanecerá para no poner en riesgo a la ciudadanía.

