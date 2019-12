Este 2020 arrancará la rehabilitación de fachadas de cinco inmuebles históricos, dijo la AMPI, mismo que se ha retrasado por la situación jurídica de los mismos.

El vicepresidente nacional ejecutivo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Pedro Fernández Martínez, dijo que en una primera etapa, se rehabilitará la fachada de cinco inmuebles.

Después de realizarse una investigación que se realizó con respeto a los propietarios del lugar.

El entrevistado dijo que las labores se han complicado, debido a que muchas personas que habitan los inmuebles, no son los propietarios y solo han invadido el lugar.

Te puede interesar:

“Lamentablemente la situación jurídica de la gran mayoría de los inmuebles no es sana, hay mucho paracaidista.

“Hay mucha gente que no tienen sus escrituras en perfecto estado jurídico y esto no permite proceder, porque no estás hablando con el propietario”, comentó.

Arrancará la rehabilitación cinco inmuebles históricos

Por ello se realizará un reordenamiento del centro histórico que podría durar ocho meses.

Destacó que alrededor de cinco viviendas si están saneadas jurídicamente y se podría poner en marcha la rehabilitación de las mismas, como una prueba piloto.

Puntualizó que con la suma de voluntades se logrará reactivar nuevamente el centro de Veracruz, incluso en la pinta de fachadas participarán organismos empresariales.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.