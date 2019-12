Entregan programas federales a cerca de 2 millones de veracruzanos

El obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, en su tradicional mensaje de navidad, exhortó a los veracruzanos a reflexionar durante esta época del año.

En rueda de prensa, Briseño Arch, dijo que la iglesia católica a través del Papa Francisco, nos invita en este tiempo de gracia a redescubrir y profundizar el sentido de la Navidad, tratando de contemplar cada una de las figuras que ponemos en el nacimiento.

Explicó que el Belén mismo, nos invita a caminar en nuestra vida, por el camino de esperanza y de alegría.

A diferencia del camino de desesperanza, tristeza y frustración a la que nos invita una sociedad sin Dios.

Destacó que esta sociedad, que ha dado la espalda a Dios, va tras la adoración de la creatura, cayendo así en un vacío existencial.

Mientras que María, nos enseña a saber decir si al señor, para que él haga maravillas en nuestra vida.

Y José nos invita a la responsabilidad, ante tantos hermanos nuestros que necesitan de nosotros.

“Nos dice, Dios, no temas, recibe a ese hermano que necesita de ti”, comentó.

Agregó que los pastores que con humildad, saben reconocer a Dios en su vida, no encerrados en sí mismos, como los posaderos que no recibieron a la Sagrada familia, nos invitan esta navidad a recibir, proteger a los niños por nacer y a tantas familias, que por no dejar que Dios se encarne e ellos, viven desunidos, en clima de violencia.

“Violencia que después se manifiesta en la violencia a las mujeres, en el abuso físico, sexual y verbal, desgraciadamente, promovido y magnificado por algunos medios de comunicación”, comentó.

Detalló que la oscuridad de la noche y la estrella de Belén, nos recuerdan que aunque nuestro mundo esté lleno de obscuridades, siempre la luz de Dios, nos guiará.

Por su parte, los Reyes Magos, nos invitan a reconocer a nuestro creador, que es Dios y se ha hecho hombre por nosotros.

“Que vale la pena recorrer el camino de Dios, para encontrar luz en nuestras vidas”, comentó.

Los otros personajes que ponemos en el Belén: el herrero, la panadera, los que trabajan en el mercado, nos muestra que la salvación de Dios, llega a todos los hombres y a toda la vida del hombre, hasta los momentos más insignificantes.

Finalmente, el niño Dios en el pesebre, un lugar donde sirve de alimentos, nos manifiesta un Dios que se hace hombre y no bastándole eso, se nos deja como alimento en la Eucaristía, para fortalecernos y unirnos a él, en ese camino de la vida.

Para finalizar, Briseño Arch, envió sus felicitaciones a todos los veracruzanos, advirtiendo que “esa felicidad solo será posible, en aquellos que se dejen impactar por el Ministerio de Dios, que contemplamos en Belén”.

En su primera navidad como obispo de Veracruz, pidió a Dios “que nos haga vivir su bondad en el amos, en el reino de justicia y de paz, en gestos concretos de amabilidad y generosidad”.

Para finalizar, aprovechó la ocasión para bendecir y encomendar a Dios, a todas las familias veracruzanas.

