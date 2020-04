Entrega SEV más de 368 mil 500 cuadernillos educativos para zonas marginadas en beneficio de los estudiantes de la zona y en pro de su educación.

La Secretaria de Educación en Veracruz (SEV), a cargo de Zenyazen Escobar García, arrancó con la distribución de los cuadernillos de matemáticas y español “Veracruz, educando a distancia”, en las zonas marginadas de la entidad.

Se trata de 368 mil 500 cuadernillos, que fueron impresos en días pasados y que corresponden a los niveles de educación primaria, Telebachillerato y el Telebachillerato Comunitario (Tebacom).

“Sabemos las condiciones del estado de Veracruz, lo conocemos, lo hemos recorrido y sería imposible decir que se aplicará un regreso a clases sin tener estos materiales o decir que a través de plataformas o Internet, cuando sabemos que hay lugares donde no hay señal ni de teléfono”, comentó.

Explicó que los cuadernillos servirán para que el docente realice las evaluaciones de los alumnos, pues se considerarán parte de las carpetas de evidencias de los alumnos.

Puntualizó que los cuadernillos serán entregados a las 12 delegaciones de la SEV, desde donde se repartirán con el apoyo de los alcaldes, agentes, subagentes municipales y comisariados ejidales.

“Este material será entregado a los lugares donde no tienen recurso, donde no hay internet, donde no hay plataformas, los lugares más apartados”, comentó.

Destacó que Veracruz es el primer estado, que está realizando esta entrega de cuadernillos, que solicitó la Secretaria de Educación Pública (SEP), con la finalidad de no dejar a ningún alumno fuera.

Recordó que para los alumnos que se ubican en zonas urbanas y de fácil acceso a las tecnologías se aplican las plataformas digitales, así como las clases en línea.

