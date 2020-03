EL DICTAMEN presente en el Panel de la Mujer en la UVM

EL DICTAMEN presente en el Panel de la Mujer.- Dentro de las múltiples actividades que se realizaron por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Veracruz, realizó el panel de la mujer, que contó con la participación de tres mujeres exitosas y destacadas en su quehacer cotidiano, desenvolviendo acciones de desarrollo a la comunidad, responsabilidad social empresarial, voluntariado corporativo y filantropía, como la licenciada Bertha Ahued Malpica, directora ejecutiva de EL DICTAMEN, junto con Rosa Elena Hernández Pérez, gerente de Tamsa A.C., y Beatriz Cruz Solorzano, presidenta de la Fundación Mujeres Activas contra el Cáncer de Mama (MUAC).

Se trató de un espacio de reflexión, donde los alumnos del nivel de bachillerato y universidad, así como docentes, personal administrativo y directivo de la UVM, se pudieron inspirar y motivar con las experiencias laborales y personales de las tres ponentes, que ya son icono en los ámbitos que se desenvuelven.

La conducción del panel de la mujer, estuvo a cargo de la maestra Lucy Rodríguez, Directora de Experiencia Estudiantil, quien recordó que el Programa Institucional de Responsabilidad Social UVM, tiene como marco de referencia la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, siendo la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una de las actividades de mayor relevancia para la comunidad lince.

Te puede interesar:

Posterior a la proyección del video alusivo al Día Internacional de la Mujer, el Dr. Carlos Javier Vizcaíno Arredondo, rector de la Universidad del Valle de México Campus Veracruz, aseguró que el movimiento “Un día sin nosotras”, fue un acontecimiento histórico, que no había ocurrido en los últimos 50 años de la historia del país.

Destacó que el pasado 9 de marzo, fue un día triste, debido a que un gran porcentaje de mujeres, se sumaron al movimiento 9M y no acudieron a sus trabajos o escuelas, para exigir un alto a los feminicidios y demás violencia contra las féminas.

Recordó el 8 de marzo de 1908, donde 129 mujeres murieron en un incendio de la fábrica textil Cotton, de Estados Unidos, en el contexto de una lucha sindical.

Las trabajadoras se encontraban en huelga con permanencia en el lugar en reclamo por el establecimiento de una jornada laboral de 10 horas y un salario igual al de los hombres que realizaban las mismas tareas. El dueño del lugar cerró las puertas del edificio y quedaron atrapadas en el fuego.

Vizcaíno Arredondo, aseguró que este 8 y 9 de marzo del 2020, México vivió dos jornadas históricas que están siendo parteaguas en la vida política, social y económica de nuestro país.

Agregó que el Campus Veracruz de la UVM, está enfocado a reforzar una cultura de la igualdad, donde las mujeres ya sean estudiantes, docentes o administrativas, no se sientan atemorizadas, acosadas y poco valoradas.

La licenciada Bertha Ahued Malpica, directora ejecutiva del Decano de la Prensa Nacional, fue la encargada de abrir el panel de mujeres, respondiendo a la pregunta ¿Qué significa para ti, ser mujer ante los retos que nos presenta la actual sociedad?

Con la simpatía que la caracteriza, Bertha Ahued Malpica, aseguró que no es obligatorio ser una mujer fuerte, porque existen muchas que son débiles, lloronas, gritonas, histéricas. Además no es requisito que todas sean empresarias, porque la labor de casa, también debe ser valorado.

Citó como ejemplo la nana de sus hijos, que durante 25 años, ha laborado con su familia.

En conclusión la mujer debe de valorarse y amarse, desde la parte física, emocional y espiritual.

“A lo mejor no nos gusta como somos, en la parte física, a parte emocional, te da coraje del porque soy tan histérica, a lo mejor me hace falta vitamina B, que sirve para el sistema nerviosa, la parte espiritual, me siento vacía, no lloro o lloro demasiado, también buscar la parte de Dios en mí, y si no soy creyente, buscar algo que me satisfaga, alguna actividad o lectura, eso debemos de hacer las mujeres, debemos amarnos, para salir a la calle y dar lo mejor a los demás”, comentó.

Por su parte, la licenciada Rosa Elena Hernández Pérez, gerente de Tamsa A.C., respondió a la interrogante ¿qué te motiva en tus actividades cotidianas?

Destacó que su principal motor es su familia y Dios, y de su mano ha logrado éxitos en terrenos donde comúnmente dominan los hombres.

En la actualidad, tiene 30 años de antigüedad en la empresa TenarisTamsa, donde al momento se desempeña como gerente de Tamsa A.C., después de haber laborado por 14 años en la Escuela Náutica Mercante.

Exhortó a las jóvenes a prepararse en todos los sentidos, debido a que algún día, serán cabezas de familia, luego de que la mujer junto con el hombre educa a los hijos, pero comúnmente es la mujer quien dirige, es decir, las féminas marcan la pauta de qué hijos quieren dejar a este mundo.

Tocó el turno de Beatriz Cruz Solórzano, presidenta de la Fundación Mujeres Activas contra el Cáncer de Mama (MUAC), quien respondió la pregunta ¿A qué tipo de retos te enfrentas en tu día a día?

“En un 50 por ciento, las mujeres se ven vencidas por los miedos, el miedo no es malo, es malo cuando te paraliza, cuando una mujer se deja de hacer un estudio de mastografía, por miedo a pensar que ese estudio va a salir con un resultado positivo, entonces es ahí donde MUAC, se enfrenta a esa situación para ayudar a esas mujeres que el miedo las paraliza, y que lamentablemente por ese miedo está creciendo la cifra de cáncer de mama”, comentó.

Otros de los retos es el machismo que aún prevalece en nuestra sociedad, donde muchos esposos o parejas, no les permiten a las mujeres realizarse una mastografía, porque tienen que exponer sus senos.

Siguió el turno nuevamente para la directora ejecutiva de EL DICTAMEN, Bertha Ahued Malpica, quien representa uno de los pilares del Decano de la Prensa Nacional, que a lo largo de 121 años, ha contado la historia de Veracruz, México y del mundo.

A la pregunta ¿Qué consejo le pueden dar a los jóvenes aquí presentes, pero principalmente a las mujeres jóvenes, que deben de enfrentar mayores retos ante el actual contexto social en el que vivimos?

“El Dictamen es una empresa familiar, yo soy la quinta generación, comenzó desde mi tatarabuela, con El Correo de Sotavento, una mujer que enviudó y que se quedó con la imprenta, el periódico siguió funcionando, su hijo mi bisabuelo quedó a cargo después del periódico, pero ella seguía trabajando en la imprenta, mi bisabuelo apoyado por su esposa, siempre las mujeres en mi familia, hemos sido, el amor a la sociedad, a ayudar a todas las causas, por ejemplo lo del cáncer, si viene alguien que necesita apoyo en alguna cosa legal, también se le apoya, entonces considero que es un legado que no puedo decir, no lo quiero al contrario es un lugar donde me preparo día a día, para ser responsable, no puedo ser una líder sin prepararme sin estudiar, sin ver a mi equipo de trabajo, tenemos que trabajar con los mejores asesores”, comentó.

Destacó que la mujer de hoy, debe de prepararse para estar donde debe estar, siempre pensando ser líder en la trinchera que te toque.

Recordó que hace 35 años, salió de la carrera de Sistemas Computacionales, pero curso una de las materias optativa que era la Psicología del Mexicano.

Pidió a las mujeres no ser las principales enemigas de las mujeres, porque muchas veces solemos criticarnos mutuamente, todo lo contrario, debe haber humildad y sobre todo solidarias.

EL DICTAMEN presente en el Panel de la Mujer en la UVM

Al finalizar el panel de la mujer de la UVM, el Dr. Carlos Javier Vizcaíno Arredondo, rector de la Universidad del Valle de México Campus Veracruz, hizo entrega de un reconocimiento a la licenciada Bertha Ahued Malpica, directora ejecutiva del Decano de la Prensa Nacional, la licenciada Rosa Elena Hernández Pérez, gerente de Tamsa A.C., y Beatriz Cruz Solórzano, presidenta de MUAC, por su participación en el panel de mujeres.