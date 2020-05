Eduardo Reyes pierde de su dedo y volvió a tocar guitarra. Durante las vacaciones de Semana Santa del 2018, no se imaginó que la vida le daría una sacudida.

La felicidad de poder reencontrarse con su pequeño hijo en la ciudad de Tampico, no podía ser opacada por nada ni nadie.

Sin imaginarse que en esas vacaciones de Semana Santa del 2018, la vida le daría una sacudida, al amputarse por accidente una parte de su dedo medio de la mano izquierda.

Sin embargo, Eduardo Reyes Guerrero, con 25 años de trayectoria como guitarrista y profesor de música, nunca se preguntó “el porqué, sino el para qué”, le correspondía vivir tal episodio en su vida.

Su intención era observar el mar, sentado en un banquillo de madera, que al intentar armarlo, una de sus piezas sirvió de guillotina y logró amputarle uno de sus dedos de la mano izquierda.

Eduardo Reyes y su guitarra un caso de éxito

“Prácticamente fue de a gratis, iba llegando con mis papás, sobrinas y mi hijo a la playa, todavía no nos acomodamos, y yo agarro uno de esos banquitos de madera que tienen una tijerita que se abre y cuando me acomodo para sentarme, donde se atoran las tijeritas estas, se safan y yo voy agarrado de la parte donde te sientas, para acomodarla en el suelo o sea la arena y bueno, yo solo alcancé a sacar una mano y solo se me quedó atorado un dedo y cuando la tijera esta cae, hizo un corte perfecto y me corta una parte donde tenemos la uña, voy a la orilla de la playa y me enjuago y me alcanzo a tocar el hueso astillado y evo que me hace falta un pedazo de dedo” comentó

En ese momento, Lalo Reyes, como es más conocido, miró al cielo y dijo “ya dijiste, son tus órdenes, de aquí para adelante y se tiene que poder”.

Inmediatamente se dirigió al hospital más cercano para poder ser atendido, ante el asombro y preocupación de su familia, quienes llevaban su pedazo de dedo, que había quedado tirado en la arena.

El accidente ocurrió en la playa de Altamira y se tuvo que trasladar hasta Tampico, en busca de un cirujano plástico, donde inmediatamente se le sacaron unas radiografías, para luego proceder a la curación de la herida, con injertos de piel, que fueron sustraídos de su dedo anular izquierdo y de la superficie posterior del brazo.

Ya pasada la cirugía reconstructiva, inició la rehabilitación del dedo amputado. En aproximadamente un mes, Lalo Reyes, volvió a tocar su guitarra.

Al principio no se sentía cómodo, pero nunca se permitió perder el ánimo y no había tiempo que perder. El dolor en su mano era muy fuerte y únicamente se mantenía controlado con medicamentos.

Durante la rehabilitación también había mucho dolor y las prácticas con guitarra en mano, no era la excepción, pero lo logró.

A la pregunta ¿cómo puedes estar tan positivo si te acabas de volar un pedazo de dedo? Respondió “siempre que hay un gran cambio, hay que verlo como una gran oportunidad, este es un momento muy duro para cualquier guitarrista, sé que hay cosas peores, sé que muchas cosas no tienen solución, que son más duras, como perder un dedo, pero es lo que me tocó a mí vivir y quiero compartirles cómo salí adelante, cuando se cierra una puerta, se abre otra”, comentó.

La clave para superar momentos difíciles es empezando a ver la felicidad como un hábito personal.

Para matar el ayer y volver a nacer, también debes de reconocer la situación real, de lo contrario no podrás salir adelante.

“Yo reconocí que no estoy completo, tengo ese pedacito de dedo menos, pero que aun así puedo ser mejor”.

También mantener la calma, puede ayudar mucho y después agradece lo que sí tienes y que te impulsará a salir adelante.

Para luego se debe de asumir una visión positiva, que sí se puede lograr en medio del dolor físico y espiritual, la frustración y el miedo.

“Sí se puede, cuando alguien se nos va, cuando perdemos algo, es porque ya no lo necesitamos y tenemos otra misión, hay que seguir adelante”, comentó.

También debemos elegir que hacer y posteriormente elaborar un plan a seguir, que te permitirá estar ocupado y sentirte útil.

“No permitirse deprimirse, no te duele, no estás peleado con la vida, no te enojaste con Dios, no me permití estar mal, yo tengo el hábito de estar bien, es difícil pero debes despertarte con ganas de sentirte bien”, comentó.

Eduardo Reyes maestro de guitarra y ejemplo de vida

Recordó un artículo que llamó “El perro de las tres patas”, donde reflexiona sobre los perros que pierden una pata y al recuperarse, se levantan y siguen caminando, sin darse cuenta que perdieron un miembro, quizás porque ellos no saben de amputaciones, únicamente desean sobrevivir.

En específico, hay que evitar ser la víctima de la película y mejor ser tú propio héroe o heroína.

Lalo Reyes, nació en San Luis Potosí, pero creció en Tampico. Estudió en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la carrera de Licenciado en Música.

Desde el 2006, la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, se volvió su hogar, donde ha formado parte de varias bandas y es profesor de música.

La contingencia sanitaria por el covid-19, no le ha permitido trabajar, pero se desempeña como maestro de música a través de sus redes sociales, en Facebook como Eduardo Reyes, donde sigue disfrutando de sus dos pasiones, seguir haciendo música y enseñar todo lo aprendido.

