Día Mundial del Arte: Artistas veracruzanos que marcan la diferencia

Día Mundial del Arte: Artistas veracruzanos.- El arte es por excelencia el canal de las expresiones humanas, medio de los hombres y mujeres para expresar sus ideas y emociones a través de actividades y productos integrados por su esencia estética y comunicativa.

Ya no es sólo parte de una cultura mágica o religiosa como en el principio de los tiempos. El paso de los siglos transformó al arte, que hoy cumple también con una función social y pedagógica, y que le agrega ventajas para el ser humano.

Su importancia radica en el desarrollo de sensibilidades que aportan códigos de ética a la sociedad, fomenta el desarrollo de la creatividad individual o grupal, promueve la tolerancia y aumenta la confianza y el autoconcepto del individuo.

Un mundo sin arte es inconcebible, por lo que desde el año 2012 se celebra el Día Mundial del Arte cada 15 de abril para resaltar su importancia y la del pensamiento creativo. La fecha fue establecida en honor al natalicio de Leonardo Da Vinci, quien fue pintor, escultor, diseñador, arquitecto y biólogo; además, se le considera el padre del Renacimiento.

Día Mundial del Arte: Artistas veracruzanos

En la sociedad actual hay artistas que marcan huella en la sociedad a través de sus expresiones, como Elba a través de la danza, Mercedes por medio de la pintura, o Uriel con la arquitectura, quienes a diario transforman la cotidianidad en una realidad más inspiradora.

Yo sabía que la danza siempre iba a ser parte de mi vida: Elba Cena

Para Elba Cena Zárate su encuentro con el arte llegó desde muy temprano. A los cuatro años entró por primera vez a un salón de baile para nunca más salir. La inspiración y herencia de su madre, Elba de Cena, reconocida en el mundo de la danza española, fueron motivos suficientes para que se convirtiera en una bailarina profesional.

“Esto es algo que yo vi toda mi vida, en mi adolescencia yo me di cuenta de que siempre iba a tener la danza en mi vida”, comentó.

A pesar de que estudió administración de empresas, Elba siempre mantuvo la danza como una segunda carrera. Sin embargo, su vocación no es ser ejecutante, sino dedicarse a la enseñanza y ser coreógrafa.

Joaquín Cortés fue el primer artista que dejó huella en su camino por la danza, lo recuerda en Bellas Artes con su espectáculo “Pasión Gitana”, que marcó un parteaguas en el flamenco. Cristóbal Reyes, Elba Z. de Cena, Aida Gómez, Manuel Reyes Maya, Manuel Liñam y Merche Esmeralda son danzantes que también la inspiraron.

“En México desarrollarse en la danza no es nada fácil y vivir de ella es difícil, porque los canales que hay para promover y difundir la danza no siempre están disponibles o son los mejores, o se les da todo el apoyo”, manifestó.

Elba Cena también es maestra de teatro musical. Hasta ahora presentó 10 puestas en escena con niños y jóvenes de nivel primaria y secundaria.

Uriel Leaños, apasionado por la arquitectura

Hace 10 años que Uriel Leaños Reyes decidió estudiar arquitectura tras desechar la opción de medicina. El legado de su familia, integrada por arquitectos y constructores, lo motivaron a seguir la misma senda.

Para Uriel, México no es un país que permita el pleno desarrollo de la arquitectura, pero sí un terreno seguro para los constructores, ya que el diseño no es lo remuneradamente esperado. No obstante, en el tiempo que lleva como arquitecto se cruzó en el camino con clientes que son conscientes de la importancia del trabajo de los arquitectos.

“En cuestión plástica soy alguien que respeta mucho lo básico, lo eficiente, mi diseño siempre lleva una carga fuerte de minimalismo, básicamente así es como me defino, y tengo mucho cuidado al integrar áreas verdes con el espacio construido”, compartió.

Uriel es amante del diseño y construcción de casa-habitación, por lo que le gustaría dedicarse más al desarrollo de viviendas mínimas, pues considera que en el país las personas no cuentan con espacios dignos para vivir.

Mercedes Name, un viaje a través de la pintura

La inspiración de su madre llevó a Mercedes Name a incursionar desde muy temprano en el mundo del arte. Creció escuchando música clásica, apreciando la escultura, pero sobre todo relacionándose muy de cerca con la pintura.

Hace 40 años que Mercedes empezó a pintar, pero apenas seis que lo empezó a hacer de manera profesional al jubilarse.

Remedios Varo, Leonora Carrington y Van Gogh son sólo algunos de los pintores que han motivado su obra.

En sus pinturas invita a la reflexión y a la conciencia sobre diversos temas, como la mujer y el origen de la vida. Su educación textil la ha llevado a utilizar hilos y bordados en sus obras, que le dan riqueza en texturas y colores.

Hasta el momento Mercedes ya expuso sus obras en todos los museos de Veracruz e incluso en algunos recintos de la capital del estado. Se considera una artista plástica que busca siempre la experimentación de la materia y de la perspectiva de su uso a través de hilos y otros elementos que brindan un resultado contemporáneo.

“Me falta exponer todavía mi trabajo en muchos lugares para compartir mi sentir del universo, entonces quiero expandirlo, quiero salir de México también, quiero promover el arte de México en otros países, sigo experimentando, sigo aprendiendo”, señaló.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ