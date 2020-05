Día de las Madres en cárceles de Veracruz es la realidad para muchas: Reinserta, organización que realizó un diagnóstico sobre esta temática.

De las 10 mil 114 mujeres en prisión en México el 83 por ciento son madres y “celebrarán” el Día de las Madres en medio de la pandemia del coronavirus.

De acuerdo al Diagnóstico de maternidad y paternidad en prisión elaborado por Fundación Reinserta, la cual trabaja en materia de impartición de justicia, derechos humanos y legalidad, 8 mil madres viven en prisión en nuestro país y se encuentran ante dificultades para fungir con su rol de maternidad.

En la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica elaborada por el Inegi, se calcula que en México hay 22.2 millones de mujeres de 15 a 49 años que han estado embarazadas al menos una vez durante su vida. Sin embargo algunas se han convertido en madres dentro de prisión.

Día de las Madres en cárceles de Veracruz

Reinserta detalla que el 83% de las mujeres reportó tener entre uno y tres hijos menores de edad, el 52% de las mujeres señalan que el centro no les proporciona métodos anticonceptivos, cinco de cada 10 mujeres no tiene acceso a atención ginecológica, cinco de cada 10 mujeres se sienten inseguras al interior del centro, en tanto en el 90% de los casos el centro no proporciona los productos para cubrir las necesidades básicas de las y los niños al interior.

Además, en el sistema penitenciario mexicano no existe ninguna cárcel que ofrezca programas y condiciones dignas para que las niñas y niños que visitan a sus madres y padres en prisión.

