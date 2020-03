Destrozan cajero automático en Medellín.-Iban a robarlo otra vez aprovechando que en el parque Central no sirven las luminarias.

Frente al palacio municipal de Medellín de Bravo, sujetos intentaron arrancar y abrir el cajero automático ubicado sobre esta plaza.

El robo fue reportado por los vecinos, quienes alertaron a las autoridades, de inmediato se dispuso un operativo logrando hacer huir a los responsables.

Los hechos se dieron aproximadamente a la 1 de la madrugada de este jueves, cuando los vecinos reportaron a los servicios de emergencia 911, fuertes golpes que provenían al parecer de la zona del cajero.

Este está ubicado en la calle José Mirón y Mosquera en el parque frente al palacio municipal, sitio que describen como completamente oscuro, pues el alumbrado no sirve.

“Aquí parece ‘boca de lobo’, en las noches cuando regreso voy esperando a que no me peguen un golpe para robarme y me dejen” explicó la vecina.

Minutos después los vecinos escucharon una persecución, y algún disparo, indicando que al parecer los sujetos lograron escapar en un vehículo de color blanco o crema.

Aunque las autoridades informaron que fue asegurada una camioneta Chevrolet, en la cual presuntamente también se trasladaban estos sujetos.

Esta es la que aparentemente intentaban usar para arrancar el cajero.

Te puede interesar:

Los habitantes de la colonia Centro o cabecera municipal, aseguraron que están cansados de la inseguridad que están viviendo.

Además de los robos a este cajero, también se han presentado en los últimos días robos a la escuela primaria Nicolás Bravo ubicada detrás del ayuntamiento de Medellín.

Iban a robarlo otra vez

Ahí, según reportan, se llevaron varios equipos de aire acondicionado.

“Querían llevarse el transformador, que con tanto esfuerzo compramos los padres, pero no pudieron.

“Lo hicieron dos veces seguidas pero no pudieron imaginé sé si se lo llevan las pérdidas que tendríamos que pagar los papás”, explicó una de la habitantes de esta zona.

Personal de seguridad privada indicó que al parecer no lograron violentar la caja de seguridad, en donde se ubica el dinero, pero sí causaron daños considerables.

Este es el segundo intento de robo que se registra en este municipio, hace algunos días fue un cajero de Banco Azteca ubicado en el fraccionamiento Puente Moreno.