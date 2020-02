Desaparece bebé de un año.-Padre acusa a la mamá de su pequeña de hija de habérsela llevado sin permiso.

Hace una semana que Vicente Reyes Sánchez llegó a la ciudad de Veracruz procedente de Minatitlán por asuntos laborales.

Desde entonces no volvió a ver a su hija Lía Victoria, de un año y 10 meses, quien supuestamente se la había llevado su pareja Odilia Jiménez Cruz.

“El día de ayer me notifican que se va de la casa dejando una nota, que se iba a Puebla.

“Desconocemos el motivo porque ya mi familia ha ido a buscarla con familiares y amigos, realmente estamos bloqueados por todos lados”, comentó.

Tanto Odilia Jiménez como la menor arribarían este próximo fin de semana a Veracruz para alcanzar a Vicente.

Sin embargo, hasta ahora se desconoce el paradero real de ambas, por lo que la acusa de habérsela llevado.

Además, no es la primera vez que el padre tiene que cambiar de residencia por cuestiones de trabajo.

Anteriormente laboró en Guadalajara, en donde pasó un mes para también llevarse a su familia.

Visiblemente afectado platicó que no busca la patria potestad de su hija, sino únicamente saber dónde está, por lo que ya interpuso una denuncia en la Fiscalía Regional de Veracruz.

Sin embargo, como el caso no sucedió en esta jurisdicción se canalizó con la fiscal de Minatitlán, señalando a la madre de habérsela llevado.

“De ahí me mandaron a una (fiscalía) que está en Vistamar, pero ahí me dicen que no pueden poner Alerta Amber porque se la llevó su madre.

“Que no existe la patria potestad ni alevosía y ventaja ni abandono de hogar ni rapto de menores, entonces prácticamente no se soluciona nada.

“En lo único que me pudieron apoyar es eso, en canalizarlo a la ciudad de Minatilán”, expresó.

Los familiares de Vicente Reyes Sánchez acudieron a la casa de unos tíos de Odilia Jiménez, madre de la menor.

Sin embargo, les fue negada por lo que es latente la idea de que pudo habérsela llevado.

“Temo porque la mamá de mi esposa es algo especial de carácter, entonces puede que lleguen a maltratos, a descuidarla y a pasar muchas carencias”, manifestó.

