Crisis económica por Covid-19.-Un importante número de perros y gatos, han sido abandonados en las calles, ante la falta de dinero en casa, ante la contingencia sanitaria del coronavirus.

Ana María Rivas, presidenta de la asociación “Amo la Vida Pro Mejor Animal”, informó que el abandono de mascotas se está agudizando en la conurbación Veracruz-Boca del Río, donde otra de las causas, es la ignorancia de que el Covid-19, se transmite a través de los animales.

La entrevistada dijo que en lo que va del mes de abril, se han atendido 30 reportes de gatos y perros que han sido abandonados y no se descarta que la situación empeore, luego de que muchas personas por el aislamiento en casa, no están percibiendo un sueldo.

Ana María Rivas, exhortó a la población a informarse bien pues ya en muchas ocasiones médicos veterinarios y expertos de salud han dejado claro que los animalitos no transmiten el coronavirus.

Recordó que cuando se adquiere un perro o gato pasan a ser parte de la familia, por lo cual apeló a la concientización y sensibilización de los dueños de las mascotas.

Te puede interesar:

Crisis económica por Covid-19 causa abandono de mascotas

“Hago un llamado a que se informen bien, ellos, los perros y gatos, no son transmisores del coronavirus y son parte de la familia, que coman sopa, arroz o avena, siempre hay una forma de poder alimentarlos aunque no sea con la calidad que se debiera, pero pensemos que esto es momentáneo, pero no los abandonen por favor a su suerte”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.