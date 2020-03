Coronavirus: enfermeras preocupadas por su vida, pero listas al combate del Covid-19

Coronavirus: enfermeras preocupadas por su vida.- En plena cuarentena algunas personas se quejan amargamente porque tienen que permanecer en casa, haciendo “home office” a causa de la situación mundial por el COVID-19. En su mayoría mujeres que argumentan no saber cómo entretener a sus hijos, mientras cumplen con su jornada laboral en casa.

Lo cierto es que existen otras mujeres que desearían poder hacer “home office”, sin embargo su profesión no se los permite y su vocación menos, porque su trabajo no abarca solo sentarse frente a una computadora o enviar archivos a través del internet, sino salvar vidas.

Elena tiene 31 años de antigüedad como enfermera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tiene dos hijas mayores de edad y dos jóvenes, y a pesar de desempeñar una labor tan maravillosa como es salvar vidas, desearía poder permanecer en casa y disfrutar de su familia.

Entrevistada por EL DICTAMEN, Elena Machorro Rojano, jefa de enfermeras del ISSSTE, con sede en Díaz Mirón, aseguró que todo el personal médico que ahí labora, está preocupado por sus vidas, pero no pueden abandonar a sus pacientes.

“La verdad si estamos preocupados por nuestras vidas, tenemos que dejar a nuestras familias y que va a pasar con nosotros también y la verdad no podemos abandonar a nuestros pacientes, pero realmente es nuestra labor estar ahí, no podemos nosotros decir, no vamos a trabajar, tenemos que estar ahí con todos nuestros compañeros”, comentó.

Exhortó a las familias veracruzanas a hacer un esfuerzo para adoptar las medidas sanitarias pertinentes, con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19, sobre todo tomar en serio la situación de alerta, tomando como ejemplo la problemática que están atravesando los hospitales del mundo, que se han visto rebasados por este virus.

“La verdad si estamos muy angustiados porque si en otros países que son primer mundo, que cuentan con tanto material, tantos aparatos electro médicos, si nosotros llegamos a vivir esas malas experiencias, pues la verdad no nos vamos a dar a vasto”, comentó.

En el foco de la emergencia, las enfermeras y doctores, así como el resto del personal médico y administrativo, no puede dejar de sentirse amenazado, porque si bien están entrenados para trabajar con enfermedades de mucho riesgo de contaminación, el COVID-19, es considerado una enfermedad cuyo comportamiento es desconocido.

“Si claro que sí, estamos acostumbrados a trabajar con enfermedades de mucho riesgo de contaminación, pero claro que son enfermedades que ya conocemos como se comportan y las medidas que se deben de tomar, pero este virus si rebasa, porque es una enfermedad que no conocemos y que esto es la preocupación, sabemos las medidas que debemos de tomar, porque para eso estudiamos, los conocimientos de las medidas, pero no conocemos el comportamiento de este virus, ahorita tenemos protocolos que estamos tomando, pero las medidas aún son mayores, las que estamos tomando”, comentó.

A sus 53 años, Elena Machorro, se siente aún más preocupada porque tiene en su casa a su madre, una señora de la tercera edad, que forma parte de uno de los grupos más vulnerables al COVID-19.

Reflexiona y nos dice “saben ustedes lo difícil que es saber que puedes ser el foco de infección en tu casa”.

Y agrega “me encuentro muy preocupada porque uno es cabeza de una familia, como madre e hija, debes dejar el hogar para cumplir con tus diferentes roles, no nada más en el hospital sino al llegar a casa, debes de seguir funcionando, cuento con mi esposo, pero la mujer es la que está al tanto de todo”.

La llegada a casa resulta un dilema, “porque tengo que dejar los zapatos afuera, debo lavarme las manos y cambiarme la ropa y dejarla afuera, son medidas muy estrictas, sobre todo tener toallas limpias, limpiar mi bolsa y monedero, sanear todo lo que viene conmigo, para no llevar la contaminación a casa”.

El llamado que hace Elena como enfermera, pero más como ama de casa, es que permanezcan en casa, eviten áreas cerradas, llevar a cabo las medidas de higiene y sobre todo, disfrutar de la familia que está en casa por la alerta del COVID-19.

“Deben tomar en cuenta las medidas de prevención, no es un juego, sobre todo las medidas de higiene, eso es muy importante, guardar la calma, mantener ocupados a los niños, y tratar de no caer en la histeria, enojo, depresión, porque esto a penas está iniciando y va para largo”, comentó.

Solo en el ISSSTE con sede en la avenida Díaz Mirón, existen más de 700 enfermeras, que laboran en diferentes horarios, matutino, vespertino y nocturno.

Cada 8 días, tiene guardias que denominan acumulado diurno, donde laboran sábado y domingo en un horario de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche y acumulado nocturno, en un horario de 7:00 de la noche a 7:00 de la mañana.

