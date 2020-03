Coronavirus en Veracruz: se caen las reservaciones. Una minoría está solicitando el cambio de fecha de su viaje, pero casi un 100 por ciento, está exigiendo el rembolso de su dinero.

En pleno colapso económico se encuentran las agencias de viajes en el estado de Veracruz, debido a que la pandemia del Covid-19, ha provocado la cancelación del 98 por ciento de sus viajes ya programados en estas vacaciones de Semana Santa, sobre todo que una gran minoría está optando por el cambio de fechas y el resto está exigiendo la devolución de su dinero, dijo Idheanna Gómez Ortiz, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes del Estado de Veracruz.

“Del 100 por ciento, tenemos un 98 por ciento de personas pidiendo o su rembolso o en los mejores de los casos, que se posponga su viaje, pero la gran mayoría está pidiendo cancelar, no ha habido una sola persona que quiera viajar o venir al estado de Veracruz, todas absolutamente nos las han cancelado”, comentó.

Por coronavirus en Veracruz, turistas posponen viaje o cancelan reservaciones

La entrevistada dijo que la pandemia del Covid-19, está pegando muy fuerte al sector turístico, que aún sigue laborando en sus oficinas, porque están realizando la gestión con hoteleros, aerolíneas y demás, para el cambio de fechas o la devolución de su dinero.

Explicó que los destinos más afectados ha sido el Caribe Mexicano, que son los lugares más visitados por parte de los veracruzanos, sobre todo en esta época de vacaciones de Semana Santa.

El sector turístico sufre por las reservaciones

Hay muchos hoteles han cerrado o han realizado una reducción de sus áreas de hospedaje y personal, durante esta época de pascua, donde logran alcanzar hasta un 100 por ciento de ocupación.

Ante esta situación de crisis sanitaria por el coronavirus, las agencias de viajes, que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ya se han reunido para ver qué medidas se podrían tomar, para contrarrestar estas pérdidas, en un trabajo en conjunto con las autoridades federales, estatales y municipales.

“Sabemos que somos una fuente de empleos y que de nosotros dependen muchas personas y familias, hemos dado varias opciones al secretario de desarrollo económico, alcalde de Xalapa, como que se aplace el pago de impuestos, el tema del agua, de la energía eléctrica, que se aplace y que no haya una penalidad, porque no se está teniendo ingresos y no tener que prescindir de las personas que laboral con nosotros”, comentó.

Solo en la ciudad de Xalapa y la región, existen 95 agencias de viajes, donde las más pequeñas cuentan con tres empleados, es decir, son entre 2 mil y 3 mil familias, que se pueden ver afectadas por esta situación, ante un posible despido de personal, por no tener ganancias para pagar sueldos.

“Vamos a seguir aguantando, porque estamos conscientes de que muchas familias dependen de nosotros”, concluyó.

