Coronavirus en Veracruz: puestos de venta desolados por cuarentena

Coronavirus en Veracruz: puestos de venta desolados.- Ada Luz Malpica Torres y Héctor Martínez Cárdenas son un matrimonio que se dedica a la venta de tacos y tortas en el Centro Histórico de Veracruz.

En los últimos días resultaron afectados ante una disminución de la actividad económica debido a que parte de la población decidió quedarse en casa para evitar contagios de la nueva cepa de coronavirus Covid-19.

Trabajar por su propia cuenta no les permite quedarse en casa como muchos empleados de diversas empresas de la zona conurbada que tomaron medidas como el home office.

Factores como vivir al día y tener cuentas por pagar los obligan a salir a diario a la calle a vender sus productos.

“Nosotros vamos al día y si no salimos a trabajar no tendremos ni para pagar lo necesario, que son los alimentos, tenemos la necesidad de salir porque no tenemos otro medio para generar recursos”, comentó Ada Luz.

A lo largo de esta semana la suspensión de actividades en las escuelas y la escasez de gente en las calles originaron que las ventas del matrimonio se desplomaran, pues apenas atienden a cerca de cinco clientes por día.

“Pues sí tenemos miedo de contagiarnos, ¿pero qué podemos hacer? De esto vivimos”, comentó ante la imposibilidad de resguardarse en su domicilio.

Ada Luz y Héctor tienen 57 años de edad cada uno y además están enfermos de diabetes e hipertensión, por lo que el temor a contraer coronavirus es aún mayor, pues saben que sus padecimientos los vuelven más vulnerables a los efectos del coronavirus.

Como ellos seis de cada diez veracruzanos son empleados informales, según la asociación “México ¿Cómo Vamos?”, los cuales conforman uno de los sectores económicos que más afectaciones están padeciendo ante la contingencia sanitaria que originó el Covid-19.

