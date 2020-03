Coronavirus en Veracruz: personal médico ha sido agredido, piensan que son portadores del Covid-19

Coronavirus en Veracruz: personal médico.-Al igual que en otros estados, en Veracruz el personal médico, como doctores y enfermeras, ya son objeto de agresiones verbales y físicas, sobre todo al abordar un camión del transporte público.

La razón es que la gente tiene la idea que por laborar en un hospital, son portadores del Covid-19.

Ante esta lamentable situación, los nosocomios y sus respectivos sindicatos, han solicitado al personal médico, salir de civil a la calle, con la finalidad de que no sean identificados y así evitar alguna agresión.

Gloria López Mora, coordinadora de certificación del Colegio de Enfermeras y Enfermeros del estado de Veracruz, lamentó esta situación y exhortó a la ciudadanía a estar informada sobre los medios de contagio del coronavirus.

“Tanto el personal de salud que está entrando y saliendo, hay disposiciones, ya no pueden andar con uniforme, hay muchos que se trasladan vía transporte público, han sido objeto de violencia, la ciudadanía cree que por el hecho de haber estado vestido, ya trae regando el virus, no es así, son actos que no deben de suceder y recuerden somos los héroes anónimos sí, porque en este tipo de contingencia es cuando nos hacen presencia las autoridades”, comentó.

Por su parte, López Mora, exhortó a los sindicatos médicos a ser enfáticos y exigentes con sus instituciones de salud, para que puedan proveerle a su gremio sindical de los insumos necesarios para protegerse contra el coronavirus.

Destacó que a la fecha no han tenido conocimiento de algún contagio de Covid-19, de algún enfermero o enfermera, por cumplir su labor.

“Que pueda haber casos aislados que ocurrieron la semana pasada ya confirmados, sí posiblemente, aquí lo importante es que nosotros tengamos también el cuidado y la previsión”, concluyó.

