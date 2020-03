Coronavirus en Veracruz: jarochos siguen trabajando y realizando trámites.-Pese a que la noche del martes la Secretaría de Salud del estado confirmó los primeros dos casos de coronavirus en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, los jarochos no pudieron evitar salir de sus casas debido a la necesidad de acudir a sus centros de trabajo o de realizar diversos trámites en dependencias gubernamentales.

EL DICTAMEN realizó un recorrido por diversos partes de la conurbación, en el que se pudo observar que los veracruzanos continuaron su vida de forma normal, ya que inclusive los camiones del transporte público lucieron abarrotados de personas que se trasladaron desde muy temprano a sus empleos.

Coronavirus en Veracruz no evita que la gente salga

Rubí Aguilar no pudo quedarse en casa debido a su trabajo, ya que por el período de empleo no es posible realizar home office, medida que ya comenzaron a implementar diversas empresas para evitar el contacto físico entre el personal y que el virus Covid-19 no se propague a mayor escala.

Luis Rogueiro y Natalia Lagunes son otros ciudadanos que tuvieron que salir de sus domicilios y exponerse al contagio del coronavirus, ya que sus empleos no les permiten trabajar desde casa.

No obstante, una porción de los jarochos continúan saliendo de sus casas a pesar de no tener la necesidad, ya que se encuentran desinformados, pues hasta el momento de ser cuestionados desconocían la confirmación de los primeros dos pacientes con coronavirus en el estado.

Jarochos siguen trabajando y realizando trámites

Otros desestimaron la gravedad del virus, ya que aseguraron que este no sobrevive a temperaturas altas como las que imperan en el puerto de Veracruz, situación que hace unos días fue desmentida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que el Covid-19 puede transmitirse incluso en áreas de clima cálido y húmedo.

En la zona de mercados los comerciantes abrieron sus negocios de manera normal, al igual que varios restaurantes del Centro Histórico de Veracruz. Mientras tanto, largas filas se formaron afuera de las instituciones bancarias, que implementaron el acceso por goteo, es decir, una persona a la vez, para evitar contagios.

