Coronavirus en Veracruz: cuatro hoteles cierran por pandemia. Informan que la escasa ocupación ha sido determinante para tomar la decisión.

De acuerdo a información oficial de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, a la fecha son cuatro los hoteles que han decidido cerrar temporalmente sus puertas, ante la escasa ocupación que se está registrando por la pandemia del coronavirus.

El presidente de la comisión de turismo de Coparmex Veracruz, Sergio Lois Heredia, dijo que un hotel de la conurbación Veracruz-Boca del Río, ya reportó que cierra sus puertas el próximo primero de abril.

“Hay cierres temporales, la información oficial de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, es que son cuatro hoteles los que ya cerraron temporalmente y uno más que estará cerrando a partir del primero de abril, esa es la información que tiene la asociación de hoteles como tal”, comentó.

Hoteles cierran ante coronavirus en Veracruz

De continuar la crisis sanitaria la pandemia del COVID-19, durante las próximas semanas, seguramente incrementará el número de hoteles que también tomarán esta medida de cerrar sus puertas, debido a que ya muchos empresarios están considerando los cierres temporales.

“De continuar la situación así, muy probablemente esta cifra vaya a aumentar”, comentó.

Lois Heredia, dijo que en Xalapa, la situación es aún más grave, debido a que ocho hoteles ya han cerrado sus puertas de manera temporal.

Desafortunadamente la situación no cambiará en breve y esta crisis seguramente se extenderá aún más, y por ello se requiere el apoyo de las autoridades estatales.

Exhortó al gobierno estatal a por lo menos anunciar que no habrá medidas de fiscalización, que habrá una apertura para el pago de impuesto o que se va a gestinar con la CFE, para que no existan cortes a la energía eléctrica en este momento de crisis sanitaria.

“Si no se pueden hacer ese tipo de apoyos, porque el país no esté financieramente preparado para dar ese tipo de apoyos, por lo menos tener esas flexibilidades, que si se llegaran a dar, ayudaría a muchos compañeros que están pensando en tener cierres temporales, que no coincido con ellos, porque en esta crisis se debe de aguantar, tenemos que ver por el empleo y tenemos que comprometernos a apoyar a las personas que laboran en este sector, a tratar de amortiguar un poco la crisis y que no se convierta en algo más fuerte, que pueda llegar incluso a algo social, eso sería algo muy malo y que podemos evitar”, comentó.

Los cuatro hoteles que han decidido cerrar temporalmente sus puertas, están ubicados tanto en zonas turísticas y centro de la conurbación.

Y pertenecen a grandes cadenas hoteleras del país y mundo, pero también existen otros que no. Hoteles cierran.

El empresario hotelero dijo que se reserva los nombres de los hoteles por respeto a los empresarios y además dijo desconocer el destino de sus trabajadores, es decir, si fueron despedidos temporalmente o se hayan ido con goce de sueldo.

Hizo un llamado a los hoteleros que mejor opten por un cierre parcial de sus hoteles, es decir, cerrar ciertas áreas y pisos, para provocar un ahorro y no un cierre temporal.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.