Coronavirus en Veracruz: Condusef activa queja electrónica. Como parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia que se realiza por la presencia del Covid-19.

Además de reducir al 50 % el número de empleados de la Unidad de Atención al público de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

El licenciado Rafael Trillo Gracida, titular de la dependencia en la entidad veracruzana, dio a conocer medidas preventivas de apoyo a la jornada de Sana Distancia, a través del uso del Portal de Queja Electrónica.

Se trata de una vía remota de trámites en el afán de cancelar o atenuar el ritmo de la propagación de contagio del Covid 19, favoreciendo a los adultos mayores, el sector más vulnerable de la actual emergencia epidemiológica.

En la información proporcionada por el funcionario federal, destacó ventajas disponibles de naturaleza digital al momento de manifestar inconformidades de clientes de los bancos.

Pueden a partir de ahora, desde la comodidad de casa, hacerlo mediante el enlace https/phpappscondusefgobmx/ventanillaDigital/indexphp canal abierto los 7 días de la semana, a cualquier hora.

Donde involucran los productos y causas siguientes : en materia de tarjeta de crédito, atienden consumos o cargos no reconocidos, cancelación de tarjeta no atendida, disposición en cajero automático no reconocida – nueva -, emisión de tarjeta sin solicitud – nueva -, bloqueo o cancelación del producto sin previo aviso, el cajero – ATM – no entregó la cantidad solicitada.

Ahora bien, en la versión de tarjetas de débito, aparecen los consumos o cargos no reconocidos, disposición en cajero automático no reconocida, depósito no aplicado a la cuenta, bloqueo o cancelación del producto sin previo aviso, el cajero ATM no entregó la cantidad solicitada.

Coronavirus en Veracruz, Condusef presenta la queja electrónica

No son vacaciones dice la Condusef

Trillo Gracida aclaró la situación de la burocracia de la Conducef, si bien es cierto restringieron a la mitad el número de personal presente en la oficina de este puerto, donde incluyen a 12 elementos del régimen Construyendo el Futuro, no se trata de periodo de vacaciones, la fuerza de tarea se alterna para cubrir obligaciones de trabajo, el objetivo es cancelar aglomeraciones, el riesgo mayor de contagio del Covid 19.

Los espacios físicos siguen abiertos, sólo pueden acudir de 2 en 2 sin acompañamiento de niños, el propósito nacional es y lo comparten, liberar las calles de gente sin necesidades esenciales por cumplir.

