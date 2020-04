Coronavirus en Veracruz: cae 80% consumo de pescados y mariscos. El aislamiento de las personas ha causado el desplome en el consumo de los productos del mar.

El consumo de pescados y mariscos cayó en un 80 por ciento en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, como consecuencia del aislamiento social que recomendaron las autoridades sanitarias para evitar la propagación del COVID-19.

El presidente de la Sociedad Cooperativa Triunfo Unido del puerto de Veracruz, Joaquín Sosa Herrera, reconoció que un sector de la población dejó de consumir productos del mar, porque se mantiene encerrado en sus hogares.

Coronavirus en Veracruz evita el consumo de productos del mar

“Se ha caído en más de un 80 por ciento la demanda, tú vas a pescadería y encuentras desierto, salvo los domingos que algunas personas toman el valor de salir a comprar lo vital que es el alimento para seguir subsistiendo”, comentó.

En todo el estado de Veracruz, existen 35 mil pescadores que cuentan con el permiso para laborar y otro número similar de personas que se dedican a esta actividad, pero que desafortunadamente no cuentan con el documento

En la conurbación Veracruz-Boca del Río, existen alrededor de 700 familias que dependen de esta actividad.

Lamentablemente no se puede protestar en las calles en exigencia de apoyos económicos, debido a que esta situación está afectando a miles de familias, no solo del sector pesquero, sin embargo si se hace el exhorto al gobierno federal, estatal y municipal, para que no los deje solos, ante esta situación precaria.

Explicó que el pescador siempre busca otras opciones como laboral en la albañilería, pintar casas, sin embargo esta crisis sanitaria ha provocado que todo tipo de actividad se paralice.

“Más que nada solicitamos al gobierno que ponga atención y que no deje solo a las personas que deben salir de las calles en el día a día”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.