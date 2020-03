Coronavirus en Veracruz: ambulantes no temen al Covid-19, sino a morir de hambre

Coronavirus en Veracruz: ambulantes no temen al Covid-19.- Su nombre es Margarita, una señora de la tercera edad, que quizás no es tan afortunada como algunos, porque a pesar de sus 85 años, tiene que salir a trabajar, junto con su hija, porque de lo contrario no hay para la comida.

A la pregunta ¿no teme contagiarse de coronavirus? responde “no temo morir de coronavirus, sino de hambre”, inmediatamente sonríe.

Su rostro no muestra enfado, ni mucho menos frustración, porque no conoce otra vida, esta es la que le tocó vivir, siempre viviendo al momento.

Es decir, la señora Margarita, nada tiene garantizado, si caen unas monedas, se podrá comprar unos tacos para desayunar, quizás un refresco o agua, para hacer más ameno el desayuno.

Ella tiene un puesto de dulces, frente al tradicional Café de la Parroquia, donde las escaleras de una conocida farmacia, le sirven de asiento.

En un día normal, se logra ganar 150 pesos, en un horario de las 12:00 del día, hasta las 6:00 de la tarde. Desde que arrancó la cuarentena por el COVID-19, no logra vender mucho y tiene que escoger si desayuna o come.

Si bien le va, logra juntar 100 pesos, a veces menos, y de ahí tiene que restar el pago de dos camiones, porque vive en la colonia Reserva. Es decir, a los 100 pesos, le resta los 36 pesos, que se gastan diarios en transporte público, de ida y vuelta, a pesar de pagar medio boleto.

Por 20 años, ha permanecido en ese lugar, vendiendo todo tipo de dulces, donde ha vivido múltiples crisis económicas, pero esta última, que ha encerrado a muchos en casa, si la ha perjudicado enormemente.

Lo cierto es que unos viven una cuarentena en casa, con alimentos garantizados, lo más seguro quejándose por este encierro, mientras otros, no saben de crisis sanitarias, no tienen ni para un gel antibacterial o alcohol, que los proteja, porque la prioridad es por lo menos tener dinero para medio comer.

