Coronavirus en Veracruz: aduana opera con la mitad de su personal

Coronavirus en Veracruz: aduana opera con la mitad.-En la fase 2 del coronavirus, las aduanas del país siguen operando y en el puerto de Veracruz, lo hacen con el 50 por ciento de su personal habitual, con la finalidad de contribuir a contener los casos de Covid-19, dijo el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales, Manuel Reynaud Agiss.

El entrevistado dijo que la aduana de Veracruz, está dando cumplimiento a las medidas sanitarias impuestas por el Consejo de Salubridad General, el pasado 19 de marzo, con la finalidad de no exponer al personal, así como minimizando la presencia física de los colaboradores.

“Se han tomado muchas medidas de control, no disponen de todo el personal que colabora en las aduanas, en particular te puedo confirmar que en la aduana de Veracruz, al día de hoy están trabajando aproximadamente con el 50 por ciento de su personal habitual, porque las personas que están catalogadas en un grupo sensible, o de acuerdo a su condición de salud, como un embarazo, de acuerdo a las recomendaciones que se hicieron en el consejo de salubridad general, es que la aduana de Veracruz, está laborando con un nivel bajo de alrededor del 50 por ciento”, comentó.

Explicó que las aduanas no pueden dejar de operar en un 100 por ciento, debido a que muchos de los productos, insumos y materias primas o equipos, son importados a través de las aduanas mexicanas, en su mayoría se trata de productos de primera necesidad.

Destacó que en ningún país del mundo, si siquiera China que fue donde surgió la pandemia del coronavirus, paralizó por completo la actividad portuaria.

Para las agencias aduanales, laborar con un 50 por ciento del personal, representa un reto muy importante porque los procesos que se deben de dotar para desahogar un despacho aduanal de exportación e importación, implica mucho el análisis de documentos, así como la retroalimentación entre colaboradores y clientes.

Sin embargo, se debe de encontrar la manera de atender los retos que se presenten, sin considerar la parálisis del comercio internacional.

A la fecha no se puede distinguir con precisión si la crisis del coronavirus, ha provocado una baja en el movimiento de mercancía en el puerto, sobre todo la proveniente de Europa o Asia, debido a que los reportes de la Administración Portuaria de Veracruz, se realizan con mes concluido y será hasta abril, cuando se confirme una posible contracción provocada por la pandemia del Covid-19 o a la crisis económica mundial que se atraviesa desde hace varios meses.

Es evidente que hay una disminución en el tonelaje de carga, pero aún no se puede identificar si es por el impacto de la contingencia sanitaria.

En la actualidad, la Asociación de Agentes Aduanales del puerto de Veracruz, está formada por 173 socios, que a su vez aglomera entre 2 mil 800 y 3 mil empleados.

Detalló que existen otras 60 agencias aduanales que están operando en el puerto de Veracruz.

