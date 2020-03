Coronavirus: dan de alta a primer paciente que dio positivo en Veracruz

Coronavirus: dan de alta a primer paciente.- La hija del empresario Ramón Gómez Barquín, primera paciente detectada con la nueva cepa de coronavirus Covid-19 en Veracruz, fue dada de alta por la Secretaría de Salud del estado luego de permanecer aislada en su domicilio por más de dos semanas.

De acuerdo con el industrial la joven de 22 años, quien es originaria del municipio de Boca del Río, recibió el alta médica desde el miércoles 25 de marzo, pero fue hasta este domingo que terminó su apartamiento y tuvo contacto físico con sus familiares.

Sesver notificó a la familia que la paciente será sometida nuevamente a una prueba este lunes para verificar que no haya rastros de coronavirus en su organismo. De no ser así la joven no podrá acudir a un laboratorio privado debido a la prohibición del gobierno del estado para que los exámenes de Covid-19 se realicen en instituciones particulares.

La hija de Gómez Barquín permaneció aislada en su habitación sin presentar complicaciones por la enfermedad ya que no tuvo síntomas, a excepción de una leve tos seca.

El miércoles 18 de marzo la Secretaría de Salud dio a conocer los dos primeros casos confirmados de coronavirus en la entidad.

Uno de los pacientes fue la joven boqueña, a quien las autoridades le realizaron la prueba un día antes, luego de que presentó sospechas al regreso de un viaje a España, uno de los países más afectados por la pandemia y que inclusive se encuentra en cuarentena.

Al regresar de Europa la mujer hizo escala en el aeropuerto de la Ciudad de México y viajo nuevamente en avión hasta Veracruz.

En ninguna de las bases se llevaron a cabo los protocolos de riesgos sanitarios, pese a que el coronavirus ya había sido declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

