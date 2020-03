Coronavirus: barberías podrían cerrar ante la contingencia

Coronavirus: barberías podrían cerrar.-La vida parece no ser la misma desde que el Covid-19 llegó a Veracruz, la nueva cepa de coronavirus transformó la cotidianidad de la población y sacudió la economía, sobre todo de los trabajadores que permanecen en la informalidad o que son independientes.

Nahúm López Mora lo sabe mejor que nadie, la pandemia agudizó su crisis económica al dejarlo sin clientes pues la gente no sale de casa. Quebrado, no tendrá otra opción que cerrar definitivamente su barber shop.

Hace tres años que Nahúm estableció su barbería en el Fraccionamiento Lagos de Puente Moreno en el municipio de Medellín.

En este tiempo jamás vivió algo igual. Inclusive las peores jornadas no fueron tan malas como las últimas, su negocio luce vacío y con dos servicios al día apenas le alcanza para llevar comida a su esposa Rosa Isela y sus dos hijos.

“Tengo un hijo que es cardiópata y tuve que irme a la Ciudad de México y vivir allí durante siete meses, tuve colegas trabajando en la barbería, se les pagaba por comisión y aun así no disminuyó el trabajo”, relató.

La suspensión de clases a causa de la contingencia fue el factor que más detrimentos causó en la economía del joven de 27 años. Al no asistir a la escuela los estudiantes no están preocupados por su corte de pelo, ya que no hay nadie que les exija acudir de forma presentable. Lo mismo pasa con los empleados que hacen home office.

De acuerdo con Nahúm el trabajo disminuyó un 80 por ciento en los últimos días debido a la cuarentena. De diez clientes que atendía diariamente ya sólo uno o dos lo visitan en la barbería. Sin embargo, al comunicarse con colegas de diversas partes del país y de otras naciones entendió que la situación es la misma a nivel mundial. El coronavirus colapsó la economía.

“En un día normal gano 200 pesos, como un salario regular de una empresa, la diferencia es que uno es dueño de su horario, lo normal son 200 pesos en adelante, ahora no he sacado ni lo de la renta o para pagar servicios, por este motivo a duras penas sacamos lo de la comida”, comentó.

El coronavirus no lo infectó, pero sí a sus bolsillos. Para colmo de males no sólo tiene que pagar mensualmente la renta de su local, sino también de su departamento. Ante la imposibilidad de seguir sosteniendo la situación y al ver cómo la clientela lo abandona para resguardarse en cuarentena cerrará definitivamente la barbería.

“Será permanente pues no cuento con el dinero o con la inversión para emprender nuevamente cuando pase esta situación”.

Después de cerrar su negocio, Nahúm optará por brindar servicio a domicilio a los clientes que por años atendió, con el compromiso de tomar las medidas sanitarias contra el coronavirus.

“Tengo miedo económicamente, porque tengo dos hijos, principalmente por ellos. Miedo a que les falte el pan, a que mi hijo le falte leche, pañales; obviamente por ellos, por mi esposa y a que el día de mañana me quede sin un techo, porque yo rento un departamento y pues también tengo que estar pagando mes con mes dos mil pesos de renta del local”, compartió.

El mundo continúa su curso en plena contingencia por el Covid-19, pero para personas como Nahúm López Mora el virus será algo incapaz de olvidar, un virus que infectó hasta las cosas más esenciales de la cotidianidad.

