Concluye “Operación Salvavidas Invierno 2019” por parte de Semar

El IMSS en Veracruz informa a los derechohabientes y a la población en general sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), con la finalidad de que las personas lo puedan prevenir.

El Jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de Zona (HGZ) N° 11, Ricardo Morales Velázquez, explicó que este es el virus de trasmisión sexual más común, el cual afecta a más del 80 por ciento de las personas sexualmente activas, en algún momento de su vida, por lo que podrían contagiar a su pareja sin saberlo.

La mayoría de las personas que tiene este virus no lo saben, ya que por lo general no produce síntomas y desaparece por sí solo; se trasmite por el contacto genital.Actualmente, no existe cura para el VPH, pero existe tratamiento para los problemas de salud que éste causa, como verrugas genitales y cáncer de cuello uterino, el cual representa en frecuencia la segunda neoplasia femenina, después del cáncer de mama.

Existen alrededor de 150 diferentes tipos de Virus del Papiloma Humano, de los cuales el 10 por ciento son considerados de alto riesgo, por su capacidad para causar cáncer. Los principales factores de riesgo son el inicio temprano de la vida sexual, tener múltiples parejas sexuales, antecedentes de enfermedades de trasmisión sexual, falta de uso de preservativo y la falta de realización de citología cervical (Papanicolaou).

IMSS brinda tratamiento y asesoría para la prevención del VPH

La prevención de este padecimiento se da a través de la vacunación a niños y niñas, antes del inicio de la vida sexual, el uso de preservativo y la revisión anual de la citología cervical.

Por último, apuntó laespecialista,a pesar de que el VPH no tiene cura, si se puede evitar el cáncer cervicouterino si se detectan y tratan oportunamente las lesiones (displasias) que pueden convertirse en cáncer.

