Concanaco impugnaría la eliminación de puentes: Canaco

Al concluir las primeras cuatro semanas del año el estado de Veracruz ocupa el segundo lugar en violencia intrafamiliar con 196 casos, que la Secretaría de Salud federal cataloga como “accidentes”.

El territorio veracruzano sólo es rebasado por Hidalgo, que registra 214 casos, sin embargo, supera a entidades como Guanajuato, Estado de México, Tamaulipas y Querétaro, con 194, 163, 154 y 128 expedientes.

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Epidemiología, en 2019 Veracruz terminó el año como quinto lugar del país con cuatro mil 638 casos, 18.2 por ciento más que en 2018, cuanto terminó séptimo, lo que evidencia que la violencia dentro del seno familiar se disparó.

En más del 90 por ciento de los casos registrados en 2019 y de los que se acumulan durante este año las víctimas son mujeres, lo que deja al descubierto que en los hogares veracruzanos existe una cultura machista.

Para la psicóloga Brenda Araceli Flores Zavala la violencia que sufren las mujeres en casa es un tema cultural que se origina desde el momento de la concepción, ya que muchos hombres que desean hijos varones, sin embargo, en algunos casos no es así, por lo que terminan descargando su frustración en su cónyuge e incluso en sus hijas.

En la opinión de Hugo Emmanuel Lagunes Martínez, también psicólogo, la situación de que las mujeres son las que más sufren “accidentes” por violencia intrafamiliar se debe a que la sociedad veracruzana es sumamente machista.

“El gran problema reside en que no hay una cultura de la denuncia, la violencia está tan normalizada ya en la actualidad que muchas personas prefieren no denunciarlo, porque es algo normal, porque las amenazan o las chantajean emocionalmente, por ejemplo, en el caso de una mamá soltera pueden amenazarla con el hecho de no pasarle pensión”, comentó.

A nivel nacional, la suma de “accidentes” por violencia intrafamiliar es de mil 878, en los que el 91 por ciento de las víctimas son mujeres.

