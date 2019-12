“Comparecencia del gobernador solo fue un show”: Bingen Rementería

"Qué nos vino a informar, pues nada. Solamente nos vino a decir qué va hacer el próximo año y yo le digo al gobernador que en un informe no se dice lo que se va hacer sino lo que ya se hizo, cosa que lamentablemente no sucedió".

Para el diputado local del PAN, Bingen Rementería Molina, la comparecencia del gobernador Cuitláhuac García ante los diputados fue un simple “show” debido a que legisladores de Morena arreglaron el formato para evitar que la oposición lograra cuestionar sobre temas como seguridad, salud y desarrollo económico.

“Yo resumiría la comparecencia como un show, un show donde el Ejecutivo va al congreso, se placea, el formato no permite una interacción con el gobernador. El formato que utilizó Morena fue un formato para cuidar al gobernador, que no se viera exhibido y eso obviamente no permite una comparecencia real”.

Si bien el mandatario contó con veinte minutos para exponer los alcances de su primer año de gobierno, éstos habrían sido desperdiciados al evitar tocar a profundidad temas medulares y en mayor medida anunciar aspiraciones para el próximo año.

“En cuanto al contenido, en cuanto al fondo, pues yo diría que muy mal; el gobernador tuvo veinte minutos para presentar un breve informe y sí fue breve y muy pobre. Aunque tuvo poco tiempo habló de que ayudó a las gallinas ponedoras, que ayudó a las tortugas y de que invirtió 1.5 millones de pesos en esos temas, pero si nos preguntamos sobre grandes obras de infraestructura”.

Rementería Molina no dudó en criticar que el mandatario no diera pie a cuestionamientos en temas clave como los secuestros, los feminicidios y la escases de medicamentos para niños con cáncer, sin dejar a un lado el ineficiente combate al mosco trasmisor del dengue.

“Somos primer lugar en feminicidios con datos del Consejo Ejecutivo de Seguridad, en feminicidios y secuestros primer lugar. En salud, creo que tenemos al peor secretario de Salud en la historia del estado. En desarrollo económico Veracruz creció al 0.01% cuando hay estado que crecieron al 4%”.

Para finalizar, lamentó que diputados de Morena hayan enviado a la congeladora su iniciativa para que el formato de comparecencia del gobernador se plasme en la ley y permita a los diputados poder obtener respuestas claras a preguntas clave.

“Propuse hace un mes que el formato de la comparecencia del gobernador se estableciera en la ley porque precisamente temía que ellos buscaran que no hubiera diálogo, obviamente la iniciativa está en la congeladora porque a los morenos no les conviene”.

“Qué nos vino a informar, pues nada. Solamente nos vino a decir qué va hacer el próximo año y yo le digo al gobernador que en un informe no se dice lo que se va hacer sino lo que ya se hizo, cosa que lamentablemente no sucedió”.

