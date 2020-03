Comerciantes analizarán estrategias para aminorar pérdidas por coronavirus: Canaco

Comerciantes analizarán estrategias para aminorar pérdidas.- En breve el sector empresarial veracruzano, se reunirá para buscar estrategias que ayuden a aminorar las fuertes pérdidas económicas que se prevén por la alerta que existe por el coronavirus.

José Antonio Mendoza García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), aseguró que en breve se reunirán, sobre todo con la medida de adelantar las vacaciones de Semana Santa, con la finalidad de que las familias se resguarden en sus casas.

Ante esta situación caótica, es obvio que Veracruz al igual que otros destinos, no tendrá visitantes y las pérdidas serán muy severas.

“Aún estamos en reunión los diferentes organismos, viendo de qué manera vamos a tratar de no pasarla tan mal y recuperar algo de lo que pensamos no se va a dar, porque esto ya no lo para nadie, ya se dio la orden y vamos a ver de qué manera se pudiera revertir el efecto, porque de que va a ver pérdidas es seguro y serán muy severas”, comentó.

Comerciantes analizarán estrategias para aminorar pérdidas por coronavirus

Cabe hacer mención que la Canaco Veracruz, ante la emergencia decretada por la Organización Mundial de la Salud, por la pandemia del coronavirus, ha decidido cancelar los Cursos de Capacitación, Talleres y Eventos Masivos, incluidos el Desayuno Empresarial y Networking, hasta nuevo aviso.

Esto con la finalidad de prevenir y proteger la salud de la sociedad.

