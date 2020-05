Colectivo Solecito en Veracruz pide transparencia en designación de fiscal pues en el estado la justicia es una broma macabra, afirmó Lucía Díaz Genao.

Luego de que el congreso local definió la convocatoria para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) la vocera del Colectivo Solecito de Veracruz, Lucía Díaz Genao, afirmó que antes no se elegían fiscales, sino tapaderas.

“La convocatoria tiene que ser transparente y de acuerdo con la ley, muy honesta, que no sea por engaños, porque en anteriores gobiernos hemos sufrido estos espectáculos de pseudoconvocatorias”, comentó.

Para las madres de la agrupación encargada de llevar a cabo la búsqueda de personas desaparecidas en las fosas clandestinas del estado la figura del fiscal general debe ser ocupada por una persona que tenga características de humanismo y conozca los derechos humanos.

“Necesitamos un fiscal que sea afín al pueblo de Veracruz, no solamente a las víctimas, que vea por la justicia y que vea por el pueblo, no queremos un fiscal que trabaje para sí mismo y para su grupo político, ese tipo de fiscales no deben de ser elegidos, no deben de ser impuestos”, aseveró.

Colectivo Solecito en Veracruz aseguró que las anteriores elecciones fueron amañadas

Díaz Genao afirmó que las elecciones de los extitulares de la FGE fueron amañadas y puso como ejemplo el caso de Jorge Winckler, quien fue duramente criticado por el Colectivo Solecito por el trabajo que su administración realizó en las búsquedas de restos en las fosas clandestinas de la comunidad de Arbolillo, ubicada en el municipio de Alvarado.

“Siempre tuvimos personas que agarraron el puesto para su aprovechamiento personal, muy desafortunado, pero nosotros no estaríamos en esto si hubiéramos tenido todo el aparato de justicia andando de manera correcta, tanto en los fiscales como en los policías investigadores, desafortunadamente en Veracruz la justicia ha sido una broma muy macabra”, consideró.

Sobre la posible participación de Verónica Hernández Giadans, quien funge como encargada de despacho de la FGE, las madres avalaron que se postule al cargo, siempre y cuando cumpla con el mismo procedimiento que los demás aspirantes.

