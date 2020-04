Clientes se burlan de empleados.-Aunque usted no lo crea, un gran porcentaje de trabajadores, principalmente los jóvenes, deben de soportar las constantes burlas de algunos clientes que simplemente se ríen de las recomendaciones sanitarias por el Covid-19, sobre todo de guardar una sana distancia.

Estas situaciones se están registrando principalmente en algunos restaurantes de la conurbación Veracruz-Boca del Río, donde solo están proporcionando el servicio “para llevar”.

Ahí los empleados deben lidiar con las risas burlonas y la ironía de padres que van acompañados de sus hijos, donde incluso aseguran que la pandemia es una mentira.

Sandy es cajera de un restaurante de comida rápida y relata que es desgastante, tener que explicarle a un adulto, tanto mujer como hombre, que debe de realizar su pedido a una distancia de un metro aproximadamente.

Siempre respetando las líneas que han sido colocadas en el piso del negocio.

Te puede interesar:

“Muchas señoras principalmente me han peleado que si le tengo asco, que no le gusta hacer su pedido a gritos, que si quieren mejor no abran el negocio”, comentó.

Agregó que los jóvenes que los acompañan, suelen ser más conscientes de la situación y solo les piden a sus papás que se calmen.

Clientes se burlan de empleados que guardan la sana distancia en Veracruz

Otros adultos se enojan porque no pueden consumir sus alimentos en el restaurante y en la mayoría de las ocasiones, se retiran muy molestos, sin haber comprado nada.

Lo cierto es que todos tenemos estrés por la situación económica, sin embargo existen personas que tienen la necesidad de salir a trabajar, para ganarse un sueldo, y resulta injusto que una mala actitud, sobre todo de personas adultas y muy inconscientes, hagan más pesada una jornada laboral en plena crisis de coronavirus.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.