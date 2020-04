Cierran 11 hoteles en Veracruz y Boca del Río por coronavirus y ante la contingencia del Covid-19.

Más de una decena de hoteles de cadena, han decidido cerrar sus puertas en la conurbación Veracruz-Boca del Río, ante la nula presencia de huéspedes.

Santiago Caramés Chaparro, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, aseguró que en las últimas semanas, se ha registrado el cierre de 11 hoteles, que tienen una plantilla laboral entre 150 y 300 empleados.

En los próximos días, otros siete hoteles de cadena, estarán cerrando sus puertas de manera temporal, lo que representaría que alrededor de mil 300 empleados, hayan sido enviados a casa.

“Es de forma temporal y no se ha despedido a nadie, es importante decir que no se está despidiendo, la asociación les está pidiendo que no despidan, porque al final de cuentas todos son independientes, las empresas están realizando acuerdos mutuos con sus trabajadores, donde ambas partes, puedan tener algún tipo de beneficio, que no se perjudique, pero despidos no se están manejando”, comentó.

El motivo del cierre temporal, es porque muchos empresarios argumentan que la ocupación era tan baja, que las ganancias no eran suficientes para pagar el mantenimiento del hotel y mucho menos para pagar la nómina.

Algunos hoteles han optado por mantener una parte del personal, únicamente para realizar las labores de mantenimiento de las instalaciones, pero no se está dando servicio a clientes.

“En su mayoría son hoteles grandes con trabajadores entre 150 y 300, por lo que sus gastos por el tamaño de su infraestructura y su nómina, es más conveniente cerrar, porque no están generando para los gastos y este tipo de hoteles, gasta mucho en luz y es preferible para ellos tener que cerrar, que pagar”, concluyó.

