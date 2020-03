CCE en contra de despidos por crisis de Covid-19 en Veracruz

CCE en contra de despidos.-Las empresas representadas por el Consejo Coordinador Empresarial, no efectuarán despidos de personal, con la finalidad de ahorrarse la nómina, dijo el presidente del CCE en el Estado de Veracruz, José Manuel Urreta Ortega.

Al donar 800 cubrebocas al personal de enfermería de Veracruz, que días atrás se quejó de la falta de insumos básicos en los hospitales para hacer frente a la emergencia mundial de coronavirus, Urreta Ortega recordó que hay personas que viven al día y necesitan trabajar para llevar sustento a su hogar.

“Despidos es lo único que no debe suceder en este tema. No se vale despedir a la gente. Hay un empresario que escuché que decía que los mandáramos de vacaciones, pero es diferente. Que de vacaciones salga la gente cuando tenga que salir de vacaciones, pero sacarlos y ahorrarnos un dinero eso no se vale”, comentó.

Algunas empresas establecieron jornadas mixtas y si por seguridad se necesita mandar a gente a su casa se les pagará el sueldo.

“En CONCAMIN, en el Consejo Coordinador Empresarial y la asociación que tenemos con todos los consejos de la República no tenemos contemplado despedir gente. Necesitamos empresarios congruentes”, comentó.

Te puede interesar:

La entrega de cubrebocas se realizó en las instalaciones del CCE Veracruz, donde estuvo presente la doctora Gloria López Mora, coordinadora de Certificación del Colegio de Enfermería de Veracruz, quién agradeció el gesto de la CCE, pues los trabajadores no cuentan con las herramientas básicas para no contagiarse de coronavirus.

Urreta Ortega, reconoció la labor del personal pues son héroes anónimos quienes arriesgan su vida por salvar la de otros.

“Respondemos al llamado de Norma Riego, quien es presidenta del Colegio de Enfermeros del Estado de Veracruz, ante la carencia que tienen sobre material para hacer frente al tema del Covid-19. Escuchamos que no tenían cosas tan elementales como un cubrebocas”, comentó.

CCE en contra de despidos por crisis de Covid-19 en Veracruz

Dijo que como empresarios lo mínimo que pueden hacer es aportar algo, por lo que llamó al resto de los integrantes de la iniciativa privada a sumar esfuerzos.

Adelantó que están en elaboración mil cubrebocas más para donar a los hospitales y unidades de la Cruz Roja de comunidades donde hay mayor carencia de infraestructura hospitalaria y más adelante entregarán guantes.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.