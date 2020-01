Carnaval incrementará 30% el servicio de taxistas en Veracruz y Boca del Río

Aún sin alerta sanitaria en Aeropuerto de Veracruz, pese a que la OMS declaró una emergencia internacional por el coronavirus.

Sin alerta sanitaria en Aeropuerto

La Secretaría de Salud no ha dado la autorización para activar protocolos de prevención contra el virus de Wuhan.

Y es que el rápido aumento de los pacientes infectados por el coronavirus, ha dejado hasta el momento 170 muertos y más de 7 mil 700 casos confirmados.

En el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona, no se han activado ningún protocolo de prevención contra el padecimiento.

Hasta este último día del mes de enero del 2020, Simón Salazar Antón, administrador del Aeropuerto de Veracruz, aseguró que la Secretaría de Salud (SS), tanto a nivel federal, como estatal, no ha emitido ninguna recomendación.

Recordó que la Secretaría de Salud, es la única dependencia autorizada para emitir este tipo de medidas sanitarias.

Destacó que las actividades en el Aeropuerto de Veracruz, se están realizando de manera normal, sin ningún contratiempo.

Aeropuerto de Veracruz

Aclaró que dentro de los itinerarios, no se tiene ninguna operación con China, luego de que el único vuelo internacional que se tiene es con Houston Texas.

“Al día de hoy no tenemos nada, dependemos del sector salud”, comentó.

Reiteró que el aeropuerto veracruzano se pone a disposición del sector salud, “en lo que podamos coadyuvar y en las indicaciones que nos den, porque ellos son los especialistas en este tema.

“Nosotros desconocemos totalmente, no somos sector enfocado a la salud, ellos son los que nos deben de dar las directrices, al día de hoy no hay nada, por eso no se nos han acercado”, concluyó.

